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699 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 699 firma için izin belgesi düzenlendi.

699 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ekonomi Bakanlığının kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 699 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 5 yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 hariçte işleme izin belgesi, 93 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 21 oldu.

Kaynak: AA

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