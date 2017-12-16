699 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 699 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ekonomi Bakanlığının kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ekimde 699 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 5 yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 hariçte işleme izin belgesi, 93 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 21 oldu.
Kaynak: AA