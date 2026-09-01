ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayına girdik ve bu ay Amerika'dan enflasyon rakamları gelecek. Amerikan Merkez Bankası da enflasyon oranlarına göre bir karar verecek. Piyasalar veriye odaklanırken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
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ABD enflasyon verisi dünyayı yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalar da gelecek rakamları merakla bekliyor. Verilerin paylaşılacağı tarihi öğrenmek isteyenler "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.30'da açıklanacak.
ABD enflasyon beklentisi henüz açıklanmazken bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 3.4 açıklanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ