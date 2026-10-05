ABD-Hindistan ticaretinde duvar: Rus petrolü anlaşmayı kilitledi

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ABD ile Hindistan arasında aylardır devam eden ticaret müzakerelerinde iyimserlik yerini sert pazarlığa bıraktı. Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, iki ülke arasındaki görüşmelerin bir “plato”ya ulaştığını ve daha ileri adım atmanın giderek zorlaştığını söyledi.

Daha fazla taviz için alan daraldı

Sitharaman’a göre iki taraf da mevcut pozisyonlarından önemli ölçüde geri adım atmak istemiyor.

ABD, Hindistan pazarına daha fazla erişim ve ticaret dengesinin Washington lehine iyileştirilmesini isterken Yeni Delhi, daha fazla tarife indiriminin ve pazar açılımının kendi üreticileri üzerindeki baskıyı artırabileceğini düşünüyor.

Hindistan tarafı ticaret açığının tek başına cezalandırıcı tarifeler için gerekçe yapılmasına da karşı çıkıyor.

Sitharaman, Hindistan’ın Çin ile büyük ticaret açığı bulunmasına rağmen Pekin’e karşı aynı yöntemle hareket etmediğini belirterek sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini savundu.

Rus petrolü yeniden masanın merkezinde

Görüşmelerin üzerindeki en büyük baskılardan biri Rus enerjisi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül’de Rusya ve İran’a yönelik yeni yaptırım paketini imzaladı. Düzenleme, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük alıcılarından yapılan ithalata yüzde 100’e kadar tarife uygulanabilmesine imkan veriyor.

Yasa tarifeleri otomatik olarak devreye sokmuyor ancak Trump yönetimine büyük Rus enerji müşterileri üzerinde güçlü bir ticaret aracı sağlıyor.

Hindistan da Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri olduğu için doğrudan risk grubunda bulunuyor.

Şubat ayında kaldırılan baskı geri döndü

Washington ile Yeni Delhi enerji konusunda daha önce de karşı karşıya gelmişti.

ABD, Ağustos 2025’te Rus petrolü alımları nedeniyle Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 25 ek tarife getirmişti.

Şubat 2026’da ise Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını durdurma yönünde taahhütte bulunmasının ardından bu ek tarife kaldırılmış, ABD’nin Hindistan’a uyguladığı karşılıklı tarife oranı da yüzde 25’ten yüzde 18’e indirilmişti.

Ancak eylülde yürürlüğe giren yeni yaptırım yasası, Rus enerjisi konusunu yeniden iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin merkezine taşıdı.

ABD’den “anlaşma yakın değil” mesajı

Gerilim yalnız Hindistan tarafından yapılan açıklamalarla sınırlı değil.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer da Piyush Goyal ile yaptığı son görüşmelerin ardından bir anlaşmanın yakın olmadığını söylemişti.

İki tarafın temel anlaşmazlık noktalarını belirlediğini ve temasların devam ettiğini belirten Greer, kısa vadede anlaşma beklentisini düşürdü.

Goyal ile Greer, ABD’de düzenlenen G20 Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında yeniden bir araya geldi.

Bu temaslara rağmen tarafların tarife, pazar erişimi ve ekonomik güvenlik başlıklarında henüz ortak zemine ulaşamadığı görülüyor.

Hindistan için ABD pazarı kritik

Yeni Delhi açısından pazarlığın maliyeti yüksek. ABD, Hindistan’ın en önemli ihracat pazarlarından biri. Bu nedenle Rus petrolü nedeniyle yüzde 100’e kadar çıkabilecek ilave tarife tehdidi yalnız enerji politikasını değil tekstilden ilaç ve mühendislik ürünlerine kadar geniş bir ihracat zincirini etkileyebilir.

Hindistan açısından diğer tarafta ise enerji güvenliği bulunuyor.

Ülke petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılıyor ve uygun fiyatlı Rus ham petrolü son yıllarda rafineriler açısından önemli bir tedarik kaynağı haline geldi.

Yeni Delhi’nin Rus petrolünden hızlı biçimde uzaklaşması enerji maliyetleri üzerinde yeni baskı yaratabilir.

Ticaret anlaşmasında kritik eşik



ABD ile Hindistan Şubat 2026’da geçici ticaret düzenlemesine yönelik çerçeve üzerinde anlaşmış, ancak daha geniş kapsamlı ikili ticaret anlaşması için müzakereleri sürdürme kararı almıştı.

Son gelişmeler bu ikinci aşamanın beklenenden çok daha zor ilerlediğini gösteriyor.

Yeni Delhi daha fazla tavizin sınırına geldiğini söylerken Washington hem ticaret açığının azaltılmasını hem de Rus enerjisine yönelik politikanın kendi güvenlik hedefleriyle uyumlu hale gelmesini istiyor.

Bu nedenle Rus petrolü artık yalnız enerji ticaretinin değil, dünyanın en büyük ekonomilerinden ikisi arasındaki daha geniş ticaret anlaşmasının da kritik pazarlık başlıklarından biri haline geldi.