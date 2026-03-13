ABD, Rus petrolüne uyguladığı yaptırımları geçici olarak kaldırdı

İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan çatışma küresel enerji piyasalarında büyük bir dalgalanmaya yol açtı. Orta Doğu’daki petrol altyapısına yönelik saldırılar ve bölgedeki deniz taşımacılığının aksaması nedeniyle petrol fiyatları hızla yükseldi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolünün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Uzmanlara göre krizin en kritik noktası, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan güvenlik sorunları oldu. Bölgedeki saldırılar ve mayınlama iddiaları nedeniyle tanker trafiğinin ciddi şekilde aksadığı bildirildi.

ABD’den Rus petrolü için geçici muafiyet

Enerji piyasalarındaki sert yükselişi frenlemek isteyen ABD yönetimi, daha önce Rusya’ya uygulanan petrol yaptırımlarında sınırlı bir gevşemeye gitti. Washington yönetimi, denizde bekleyen ve satış yapılamayan Rus petrolünün 30 gün boyunca satılmasına izin veren geçici bir muafiyet tanıdı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri bu adımın yalnızca piyasadaki kısa vadeli arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla atıldığını ve Rusya’ya büyük bir ekonomik avantaj sağlamayacağını savundu. Ancak bazı Avrupalı müttefikler bu kararın Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını zayıflatabileceği görüşünde.

Küresel enerji arzında tarihi kesinti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran savaşı nedeniyle küresel petrol arzında son yılların en büyük kesintilerinden birinin yaşandığını açıkladı. Kuruma göre Orta Doğu’daki üretim ve ihracatın aksaması sonucu günlük petrol arzında milyonlarca varillik düşüş meydana geldi.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda yeni bir enerji krizine dair endişeleri artırırken birçok ülke stratejik petrol rezervlerini kullanarak fiyatları dengelemeye çalışıyor.

Savaşın ekonomik etkileri büyüyor

Enerji fiyatlarındaki yükseliş yalnızca petrol piyasasını değil, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme beklentilerini de etkiliyor. Analistler, çatışmanın uzaması halinde petrol fiyatlarının daha da yükselebileceğini ve küresel ekonomide yeni bir maliyet baskısı yaratabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre İran savaşı yalnızca jeopolitik bir kriz değil; aynı zamanda dünya enerji piyasalarının geleceğini şekillendirebilecek büyük bir ekonomik sınav olarak görülüyor.