TCMB açıkladı: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 6 Mart haftasında 12,8 milyar dolar azalarak 197,5 milyar dolara düştü.

Rezervler geçtiğimiz hafta 210.2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

İran savaşı sonrası rezervlerde düşüş

Yayımlanan verilerde, Orta Doğu'daki ABD-İsrail ve İran geriliminin ilk haftasında rezervlerde sert bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Merkez Bankası'nın hafta başında piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdığı ve piyasa açılışının ardından ise bazı bankalar aracılığıyla dolar satışı gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Haberde pazartesi ile perşembe günleri arasında yaklaşık 12 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı ve bu söz konusu tutarın, Türkiye'nin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiği ifade edilmişti.