ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı!

Fed'in faiz indirimi ihtimallerinde en önemli göstergelerden biri olan ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 272 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 182 bin kişi artması öngörülüyordu. Bu dönemde istihdam, sağlık, kamu, eğlence ve konaklama ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde artmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mart ayı için 315 binden 310 bine, nisan ayı için 175 binden 165 bine düşürüldü.

İşsizlik Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'de işsizlik oranı, mayıs ayında 0,1 puan artışla yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde nisan ayında olduğu gibi yüzde 3,9 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, mayısta 157 bin kişi artarak 6 milyon 649 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,2 puan azalışla 62,5 oldu.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,3 olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 34,91 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularında da beklentilerin üzerinde artış yaşanmıştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 229 bine yükselmişti.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 220 bin olacağı yönündeydi. Olayın ardından İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 219 binden 221 bine çıkarıldı.

Son 19 ayın en yüksek dış ticaret açığı verildi

ABD Ticaret Bakanlığı, dün bir diğer önemli gösterge olan nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini de açıkladı. Rakamlara göre ülkenin dış ticaret açığı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,7 artarak 74,6 milyar dolara yükseldi.