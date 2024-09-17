ABD ve Japonya'dan Çin’e karşı ortak çip teknolojisi hamlesi

ABD ve Japonya, Çin'in çip endüstrisine yönelik teknoloji ihracatını engellemek için kapsamlı bir anlaşmaya yakın. Financial Times'ın haberine göre; bu hamle, özellikle ABD'nin, başkanlık seçimlerinden önce Çin’e yönelik yeni ihracat kontrolleri uygulama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak Çin'in Japon şirketlerine karşı misilleme tehdidi, Tokyo'da endişe yaratmış durumda.

Biden yönetimi, Japon ve Hollandalı şirketlerin de dahil olduğu uluslararası teknoloji firmalarının, Çin’e teknoloji ürünleri satışı yaparken ABD’den lisans almalarını zorunlu kılmayı hedefliyor.

ABD'nin "doğrudan yabancı ürün kuralı" kapsamında bu şirketlere yeni düzenlemeler getirilmesi, Çin'in teknoloji erişimini sınırlandırmayı amaçlıyor.

Aylar süren müzakereler sonucunda ABD, Japonya ve Hollanda, karşılıklı bir anlaşma için yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Japon ve ABD yetkilileri, anlaşmanın ilerleme kaydettiğini, ancak Japon tarafının Çin'in olası misillemesinden duyduğu endişenin anlaşmanın kırılgan olduğunu belirtiyor.