ABD'de inşaat harcamaları ekimde beklenenden fazla arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 2 trilyon 27 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları eylülde yüzde 0,2 artmıştı. Kamu inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,2 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 arttı. İnşaat harcamaları ekimde yıllık bazda da yüzde 10,7'lik artış kaydetti.