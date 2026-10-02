ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

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Piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Eylül ayında tarım dışı istihdamdaki artış beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranında yükseliş görüldü.

Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi

Aynı dönemde ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı. İstihdam artışındaki yavaşlama ve işsizlik oranındaki yükseliş, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin yakından izlenen göstergeler arasında yer alıyor.

Ortalama saatlik ücretler aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Beklenti ve önceki veri yüzde 0,3 seviyesindeydi. Yıllık ücret artışı ise yüzde 3,0 ile yüzde 3,2 olan beklentinin ve yüzde 3,1 olan önceki verinin altında gerçekleşti.

Ortalama haftalık çalışma saatleri 34,4 oldu. Beklenti 34,3, önceki veri ise 34,4 seviyesindeydi.

Özel sektör istihdamı eylülde 46 bin kişi artarak 85 bin olan beklentinin altında kaldı. Önceki veri 89 bin seviyesindeydi. Kamu istihdamı aynı dönemde 17 bin kişi azalırken, imalat sektörü istihdamı 9 bin kişi arttı.