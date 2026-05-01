ABD'de yöneticiler çalışanlardan 281 kat fazla kazanıyor

Oxfam ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu tarafından Perşembe günü yayımlanan yeni bir rapor, işçi ücretlerindeki büyümenin durakladığını ancak CEO kazançlarının yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Rapor, ABD'deki gelir adaletsizliğinin ulaştığı boyutları çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

S&P Capital IQ, Federal Rezerv ve Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine dayanan analiz, ABD'de üst düzey yönetici maaşları artış hızının geçtiğimiz yıl işçi ücretlerini geride bıraktığını kanıtladı. Enflasyona göre arındırıldığında, özel sektör çalışanlarının ortalama saatlik ücreti 2024 ile 2025 yılları arasında yalnızca %1,3 oranında yükseldi.

Üst düzey yönetici maaşları ve gelir adaletsizliği

Aynı dönemde, S&P 500 endeksinde yer alan ve maaş verilerine ulaşılan 384 yöneticinin kazançları %25,6 oranında artış gösterdi. Bu durum, şirket liderlerinin gelirlerindeki artışın sıradan bir çalışanın kazancındaki iyileşmeden yaklaşık 20 kat daha hızlı gerçekleştiğini doğruladı.

Ekonomik Politika Enstitüsü'nün Eylül 2025 raporuna göre, CEO'lar tipik bir işçiden ortalama 281 kat daha fazla kazanıyor. Yöneticiler 2024 yılında ortalama 22,98 milyon dolar toplam kazanç elde etmişti. Bu oran, sadece 35 yıl önce 60 kat seviyesinde bulunuyordu.

Yaşam maliyeti krizi ve çalışanların mücadelesi

Oxfam Amerika işçi hakları politikası lideri Patricia Stottlemyer, veri tablolarının geçim krizini açıkça gösterdiğini belirtiyor. Stottlemyer, üst düzey yönetici maaşları ile işçi ücretleri arasındaki aşırı eşitsizliği konuşmadan ödenebilirlik krizinin tartışılamayacağını savunuyor.

J.D. Power tarafından Şubat ayında yapılan bir anket, ABD'deki tüketicilerin %65'inin fiyat artışlarının gelirlerini aştığını söylediğini ortaya koydu. Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, son dört yılda fiyatlar kümülatif olarak yaklaşık %16 oranında yükseldi.

Ekonomik sistemin geleceği ve politika önerileri

Nisan ayında yayımlanan CNBC ve SurveyMonkey Para Anketi, Amerikalıların %56'sının günlük hayatın geçtiğimiz yıla göre daha az karşılanabilir olduğunu düşündüğünü gösterdi. Katılımcıların %59'u ise maaştan maaşa yaşadığını ifade etti.

Düşük gelirliler harcamalarını kıssa bile mevcut ekonomide geçinmekte zorlanmaya devam etti. Stottlemyer, mevcut sistemin çalışanlar pahasına ultra zengin bir azınlığa fayda sağlamak üzere tasarlandığını iddia etti. Bu veriler, ABD ekonomisindeki yapısal eşitsizliğin 2026 yılı itibarıyla derinleşmeye devam ettiğini simgeliyor.