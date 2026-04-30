Açlık sınırı belli oldu: TÜRK-İŞ nisan verilerini yayımladı

TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 34 bin 586 TL olarak belirlendi.

Mart ayında 32 bin 792 TL olan açlık sınırı, nisan ayında yaklaşık 1.794 TL artış gösterdi. Böylece açlık sınırı 35 bin TL seviyesine yaklaşmış oldu.

Aynı araştırmada, gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44 bin 802 TL’ye yükseldi.

Dört aylık mutfak enflasyonu yüzde 14,74 oldu

TÜRK-İŞ verilerine göre, nisan ayında mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 5,47 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık artış oranı yüzde 43,90 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40 seviyesinde hesaplandı.

Yılın ilk dört ayındaki birikimli artış oranı ise yüzde 14,74 oldu.

Asgari ücretle geçim açığı büyüyor

Konfederasyon, mevcut ekonomik koşullarda ücretli çalışanların önemli bir bölümünde hane gelirinin tek kişinin kazancına dayandığını vurguladı. Açıklamada, özellikle asgari ücret düzeyinin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığı ifade edildi.

TÜRK-İŞ’e göre, asgari ücretle geçinen bekâr bir çalışanın bütçesinde bir önceki aya göre 2.217 TL ek açık oluştu. Nisan itibarıyla bir kişinin aylık yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark ise 16 bin 726 TL’ye ulaştı.

Ekmek ve temel yağlarda artış öne çıktı

Nisan ayında gıda kalemleri arasında özellikle ekmek fiyatındaki artış dikkat çekti. Ankara’da 200 gram standart ekmek fiyatı yüzde 14,50 yükselerek 17,50 TL’ye çıktı.

Temel yağ ürünlerinde de genel bir artış eğilimi izlendi. En yüksek artışların ayçiçek yağı ve margarin fiyatlarında görüldüğü, zeytinyağı ve tereyağında da yükseliş yaşandığı belirtildi. Pirinç ve bulgur fiyatları artarken, makarna ve un fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Et ve protein grubunda ise daha karmaşık bir tablo oluştu. Et fiyatlarında sınırlı gerileme yaşanırken, sezonun sonuna yaklaşan balıkta fiyatlar yükseldi. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.

Meyve-sebze grubunda, martta gerileyen meyve fiyatları nisanda yeniden yükselirken, geçen ay artan sebze fiyatları bu dönemde geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102,35 TL, meyve kilogram fiyatı 131,50 TL ve meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı 104,93 TL olarak hesaplandı.