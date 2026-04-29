TÜRKYED’den kurbanlık fiyat uyarısı: Geçen yıla göre yüzde 60 artış öngörüyoruz

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde yeterli düzeyde kurbanlık hayvan varlığı bulunduğunu belirterek, arz tarafında herhangi bir sorun beklemediklerini söyledi.

Çelik, buna rağmen özellikle dar gelirli vatandaşların alım gücünün dikkate alındığında, kurbanlık satışlarında geçen yıla göre talepte daralma yaşanabileceğini ifade etti.

Kurbanlık fiyatlarında yüzde 60 artış beklentisi

Çelik, kurbanlık fiyatlarının henüz tam olarak oluşmadığını ve fiyatların bayrama bir ila iki hafta kala daha net hale geleceğini kaydetti.

Bununla birlikte mevcut görünümün, kurbanlık fiyatlarında bölgelere göre değişmekle birlikte geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışa işaret ettiğini söyledi.

Fiyat artışında en önemli unsurun, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinde yüzde 100’e varan yükselişler olduğunu belirten Çelik, küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatının 400-450 lira bandında, hayvan başına fiyatların ise 18 bin ila 30 bin lira arasında değişebileceğini ifade etti.

Büyükbaş hayvanlarda ise fiyatların 140 bin liradan 400 bin liraya kadar çıkabileceğini belirten Çelik, kesim, yüzme, parçalama ve kıyma çekim ücretlerinde de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış görüldüğünü ve bunun tüketici bütçesine doğrudan yansıyacağını söyledi.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl için yurt içi kurban hisse bedelini 18 bin lira olarak açıkladığını hatırlatarak, bu rakamın makul olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlere ücretsiz hizmet çağrısı

TÜRKYED Başkanı Çelik, Kurban Bayramı öncesinde yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirterek, belediyelerin kurban satış ve kesim alanlarında yetiştiricilerden ücret talep etmemesi gerektiğini söyledi.

Çelik, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sağlanacak ücretsiz hizmetlerin hem yetiştiricilere destek olacağını hem de işgaliye ve hizmet maliyetlerinin kurbanlık fiyatlarına yansımasını sınırlayarak vatandaşlara fayda sağlayacağını ifade etti.

Dişi hayvan kesimi ve sevk kurallarına dikkat uyarısı

Çelik, gebe veya damızlık değeri bulunan hayvanların satışına ve kesimine izin verilmeyeceğini hatırlatarak, yalnızca veteriner hekim raporuyla damızlık niteliği taşımadığı belgelenen dişi hayvanların kesimine onay verileceğini söyledi.

Vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanların sağlıklı, besili ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Çelik, sevk kurallarının da net olduğunu kaydetti.