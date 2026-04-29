Bakan Işıkhan’dan emekli ikramiyesi mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı tutarda ödeneceğini belirterek, ödemelerin erkene çekilmesine yönelik çalışma yapılacağını söyledi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı tutarda ödeneceğini belirtti.

Ramazan Bayramı döneminde emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi yatırılmıştı.

Erken ödeme seçeneği değerlendirilecek

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinde tutarın değişmeyeceğini vurgularken, ödemelerin bayram öncesinde erkene çekilmesine ilişkin çalışma yapılabileceği mesajını da verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
