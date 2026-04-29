Bakan Işıkhan’dan emekli ikramiyesi mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı tutarda ödeneceğini belirterek, ödemelerin erkene çekilmesine yönelik çalışma yapılacağını söyledi.
Ramazan Bayramı döneminde emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi yatırılmıştı.
Erken ödeme seçeneği değerlendirilecek
Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinde tutarın değişmeyeceğini vurgularken, ödemelerin bayram öncesinde erkene çekilmesine ilişkin çalışma yapılabileceği mesajını da verdi.