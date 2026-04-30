AB'de her 5 kişiden 1'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında

Euro Bölgesi'nde ekonomik veriler son yılların en kötü tablosuna işaret ederken, Avrupa İstatistik Ofisi de AB ülkelerinde yoksulluk ve dışlanma riskine ilişkin verileri açıkladı.

Veriler, AB ülkelerinde geçen yıl nüfusun yüzde 20,9'unun yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını, 92,7 milyon kişinin de yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdüğünü ortaya koydu.

En yüksek yoksulluk Bulgaristan'da

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 29 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 ile Yunanistan, yüzde 27,4 ile Romanya, yüzde 26,3 ile Litvanya ve yüzde 25,7 ile İspanya oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 15 ile Polonya, yüzde 15,5 ile Slovenya ve yüzde 15,8 ile Hollanda olarak tespit edildi. Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 21,2, Fransa'da yüzde 20,8 ve İtalya'da yüzde 22,6 olarak belirlendi.