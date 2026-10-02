AB'den ABD'ye dizel resti: Güvenimizi zedeler

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Avrupa Birliği (AB), ABD'nin gündeme getirdiği olası dizel ihracat yasağına karşı çıktı. AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, böyle bir kararın kimseye fayda sağlamayacağını ve ABD'ye duyulan güveni zedeleyeceğini söyledi.

Brüksel'deki günlük basın toplantısında konuşan Itkonen, "Dizele yönelik herhangi bir yasağı tamamen reddediyoruz. Böyle bir yasak kimseye fayda sağlamaz. ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duyduğumuz güveni zedeler." dedi.

Gözler stratejik rezervlerde

Itkonen, enerji piyasasındaki gelişmelere karşı AB'nin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çerçevesinde ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Stratejik petrol stoklarının olası serbest bırakılmasının IEA tarafından organize edileceğini kaydeden Itkonen, AB Komisyonu ile üye ülkelerin Enerji Birliği Görev Gücü kapsamında bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini aktardı. Konunun daha ayrıntılı değerlendirilmesi için liderler arasında telefon görüşmesi yapılabileceğini de ifade etti.

Avrupa'da dizel fiyatları ikiye katlandı

ABD'nin olası ihracat kısıtlaması, Avrupa'da enerji maliyetlerinin hızla yükseldiği bir dönemde gündeme geldi. Şubat sonundan bu yana Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 140 artarken dizel fiyatları iki katına çıktı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş hem vatandaşlar hem de sanayi üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatına kısıtlama getirilmesi seçeneğinin halen masada olduğunu açıklamıştı. ABD yönetiminin ayrıca akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına yansımıştı.