AB'den Ukrayna'ya 90 milyar Euro'luk destek paketi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği tarafından Ukrayna'ya 2026-2027 döneminde toplam 90 milyar Euro tutarında finansman sağlanacağını duyurdu. Açıklamaya göre söz konusu kaynağın 60 milyar Euro'su askeri destek, 30 milyar Euro'su ise bütçe desteği olarak planlandı.

Von der Leyen, askeri destek kapsamında ayrılan kaynağın büyük ölçüde AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinden savunma ekipmanı temini için kullanılacağını belirtti. Bununla birlikte, acil ihtiyaçlar doğması ve AB içinde uygun alternatif bulunmaması halinde, birlik dışından tedarik seçeneğinin de devreye girebileceğini ifade etti.

Dondurulmuş Rus varlıkları hala gündemde

30 milyar Euro'luk bütçe desteğinin ise Ukrayna'nın reform sürecini desteklemeye yönelik olacağı, bu finansmanın reform şartlarına bağlı olarak sağlanacağı aktarıldı. Von der Leyen ayrıca, dondurulmuş Rus varlıklarına dayalı bir tazminat kredisi önerisinin halen gündemde olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı, 90 milyar Euro'luk destek paketinin ilk ödemesinin nisan ayında Ukrayna'ya aktarılmasının planlandığını kaydetti.