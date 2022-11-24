ABD'nin petrol stokları azalıyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 431 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil azalışla 390 milyon 500 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon 100 bin varil arttı ve 211 milyon varil olarak kaydedildi.

Günlük petrol üretimi 12 milyon 548 bin varil

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 504 bin varil artışla 7 milyon 63 bin varile, ihracatı günlük ortalama 380 bin varil artışla 4 milyon 242 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 12-18 Kasım haftasında 12 milyon 548 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

EIA'nın "Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 830 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 310 bin varil olması bekleniyor.