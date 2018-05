Ağbal'dan '30 milyar lira danışman bütçesi' iddiasına yanıt

30 Mayıs 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta köy muhtarları ile düzenlenen iftar programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın, "30 milyar lira danışman bütçesi var" iddiasına yanıt verdi.

Türkiye'nin bütçesine yönelik gerçek dışı açıklamalar yapıldığını ifade eden Ağbal, "Bugün ağzı olan konuşuyor. Eski bir Merkez Bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki. Adam kalkmış 'şöyle, böyle yapar, Şuraya, buraya harcarım' diyor. Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, 'kaynak Maliye Bakanlığı'nın bütçesi var ya. 30 milyar lira danışman bütçesi var. O bütçe kaynak. Bakın nasıl buldum' diyor. Çok akıllı ya. Ben 16 yıldır o bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı'nda, 30 milyar lira diye danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok. Kalkıyor 'bütçede 30 milyar danışman bütçesi var' diyorsun. Yok öyle bir şey" diye konuştu.

Seçim başladığından beri her gün bir yalan ortaya atıldığını aktaran Ağbal, "Olmayan paralar var ediliyor. Herkes şunu bilsin, bugün Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde yer alan her kuruş para millete hizmet olarak dönüyor. Her kuruş paranın bir yeri var. Bu hastaneleri, yolları, köprüleri, bütün bu sosyal devlet uygulamalarını nasıl yapıyoruz? Ülkeyi baştan başa inşaatlarla donattık, nasıl yapıyoruz? Bunların kafası çalışsa çalışsa faiz bütçesine çalışıyor." diye konuştu.

"Bunların bütçeden anladıkları tek şey, faiz bütçesidir"

Ağbal, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında aldığı bütçeye ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bütçe 100 liralık bir bütçe, 50 lirası faize gidiyordu. Geri kalan 50 lira ile ne yapıyorlardı? Yol mu, hastane mi, okul mu yapıyorlardı? Yapmıyorlardı. Zaten bütçenin yarısı faize gitmiş. 100 lira vergi topluyorduk 2002'de 85 lirası faize gidiyordu. Bu adamların, bunların bütçeden, hizmetten anladıkları budur. Bunlara eğer bu bütçeyi emanet ederseniz, bunlar bu bütçeyi eskiden olduğu gibi rantiyecilere faiz bütçesi olarak aktarmaya devam edecekler."

Bakan Ağbal, 2018 yılı bütçesine hakkında da katılımcılara şu bilgileri aktardı:

"O bütçenin yüzde 50'si faize gidiyordu ya şimdi bütçenin yüzde 10'u faize gidiyor. Yüzde 90'ı nereye gidiyor? Hizmete, yola, tünele, hastaneye, okula gidiyor. Bugün ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren konularda bu kadar önemli yatırımları yapabiliyorsak bunu ne ile yapıyoruz? Bunların bütçeden anladıkları tek şey, faiz bütçesidir. Sakın bu millet, bu bütçeyi bu mantıkta olanlara teslim etmesin. Bunlar döner dolaşır bütçeyi tekrar eski haline dönüştürür, yüzde 90'ı faize gider, yüzde 10'u da hizmete kalır oda Allah bilir kimlere gider. Onun için bütçe konusunda son günlerde muhalefet partisinin liderlerinin, cumhurbaşkanı adaylarının yaptıkları konuşmalara bakınca görüyoruz ki gerçekten bu ekipler ekonomi konusunda, kamu maliyesi, bütçe konusunda son derece yetersiz."

"Bunlara bütçe emanet edilmez. Bütçe milletin namusudur." diyen Ağbal, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bunlara bu bütçeyi asla emanet etmeyeceğiz. 16 yıldır bu kadar hizmet yapıldı da nereden geldi bu kaynak? Tabii ki bütçeden geldi. Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzattık. her zaman mali disipline uyduk ve uymaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, kaynağımızı üretirken de dikkatli üreteceğiz, harcarken de dikkatli harcayacağız."

"Ekonomi ile ilgili önümüz bugünden daha iyi olacak"

Ağbal, bu kişilerin zaman zaman ekonomi ile ilgili söylediklerine, Türkiye'nin gelecek vizyonlarına baktıklarına işaret ederek, "Hiçbir vizyonları yok. 2023'e giden süreçte biz diyoruz ki Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugün 20 bin kilometre ilave bölünmüş yol yaptıysak, 20 bin kilometre daha yapacağız. Tünel uzunluğunu 380 kilometreden 600 kilometreye çıkartacağız. Bizim hedeflerimiz, planlarımız, programlarımız, hesabımız kitabımız belli." diye konuştu.

"Peki onlar ne yapıyorlar?" sorusunu soran Ağbal, şu görüşlerini paylaştı:

"Hesap, kitap olmadan bütçe kaynaklarını savurma adına ha bire vaadlerde bulunuyorlar ama millet olarak biz bunu görüyoruz, daha önceki seçimlerde de gördük, bunlara millet de itibar etmiyor ama biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ekonomi ile ilgili önümüz bugünden daha iyi olacak. Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin bittiği akşam çok güçlü bir şekilde AK Parti bu seçimden yeni bir muzafferiyetle çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın takdiri, sizlerin teveccühü ile Cumhurbaşkanı olacak ve Meclis'te elde ettiğimiz çoğunlukla 16 yıldır sürdürdüğümüz siyasi istikrarı güçlü bir şekilde tekrar devam ettirmiş olacağız. 24 Haziran’dan sonraki günlerde ekonomi ile ilgili bugün aşağı yukarı inen bir çok şeyin tamamen aşağı indiğini de göreceksiniz. Bunlara da hep beraber şahitlik edeceğiz."

Ağbal, 2019, 2020, 2021 yıllarını içeren bir plan yapacaklarını bildirerek, "Orada bir taraftan ekonomi politikalarında Türkiye’yi büyütecek projeleri başlatırken, diğer taraftan da bütçe disiplininde yepyeni çalışmalar yapacağız ve bütçe disiplininde 16 yıldır ortaya koyduğumuz performansı devam ettirdiğimizi hepiniz göreceksiniz. Evelallah Türkiye’nin yarınları bugünden daha iyi olacak. Türkiye'nin geleceği AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'la daha güçlü olacak. İçeride ve dışarıda elde ettiğimiz bu istikrarı, bu gücü sizlerin sayesinde daha da ilerilere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA