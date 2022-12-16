AgroShow Eurasia, 1.930 profesyonel yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye’de tarımsal teknolojiler alanında tamamen yabancı ziyaretçilere odaklanan ilk B2B fuarı olma özelliği taşıyan AgroShow Eurasia, bu kapsamda tamamen ihracat odaklı bir fuar olarak kurgulandı ve çalışmalar yurt dışı ziyaretçilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Fuarın ziyaretçi profilini potansiyel distribütör adayları, yakın zamanda yatırım planlayan profesyonel ziyaretçiler, tarım makinesi alımı yapan devlet kurumları, tarım makineleri sanayicileri ve profesyonel yöneticiler, tarım makineleri dış ticaret şirketleri ve araştırmacılar oluştururken, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de bu kesim dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Özellikle son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Rusya, Türkiye’yi tedarikçi listelerinin üst sıralarına taşıyan Balkan ülkeleri, geleneksel tarımsal mekanizasyon pazarlarımızdan başta Azerbaycan olmak üzere çeşitli Türk Cumhuriyetleri, Nijerya başta olmak üzere tarımın giderek daha fazla önem kazandığı Afrika kıtası ile İran ve Arap coğrafyasından gelen diğer iş insanları fuarın ziyaretçi profiline ağırlığını koyarken, toplamda 74 ülkeden 1.930’u yabancı iş insanı başta olmak üzere 4.144 kişi fuarı ziyaret etti. Bu sonuçla birlikte AgroShow Eurasia, daha düzenlendiği ilk senede önemli ölçüde amacına ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranı %46’yı aşkın bir şekilde gerçekleşerek, bu anlamda Türkiye’deki tarım fuarlarının tamamının üstüne çıkacak bir performans sergilendi.

Tanıtımı, uluslararası mecralarda dijital ve geleneksel yöntemlerle yapılan fuarın yurt içinde düzenlenen diğer tarım fuarlarından ayrışan noktası, perakende alım yapan yurt içi ziyaretçiler yerine profesyonel uluslararası ziyaretçilere yönelmesi oldu. Böylece firmalar yoğun kalabalıklardan uzak ve rahat bir ortamda sergi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmüş oldu.

Gelecek sene Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 6-9 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan AgroShow Eurasia’nın pazarlama ve satış faaliyetleri için Tüyap Fuarcılık Grubu ve TARMAKBİR hazırlıklara şimdiden başladı. Tarım sektöründe düzenlenen fuarların yeni oyuncusu Agroshow Eurasia’nın daha da güçlenerek sektörün ihracat hedeflerine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.