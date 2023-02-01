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Ahlatcı'dan yeni halka arz

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım, 10 kentte 1,8 milyon abonesi bulunan doğalgaz dağıtım şirketi Enerya Enerji'nin halka arz edilmesine karar verdi.

Dünya Gazetesi
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Geçtiğimiz ay 3,48 milyar TL rekor büyüklükle halka arz edilen Ahlatcı Doğal Gaz yeni halka arz kararı aldı. KAP’ta yayımlanan açıklama da Ahlatcı bünyesindeki Enerya Enerji’nin de halka arz edileceği açıklandı. Ahlatcı'dan KAP’a yapılan açıklamada, şirketin yüzde 99,7 ortaklığı olan Enerya Enerji'nin halka arz işlemleri kapsamında yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.