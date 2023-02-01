Ahlatcı'dan yeni halka arz

Geçtiğimiz ay 3,48 milyar TL rekor büyüklükle halka arz edilen Ahlatcı Doğal Gaz yeni halka arz kararı aldı. KAP’ta yayımlanan açıklama da Ahlatcı bünyesindeki Enerya Enerji’nin de halka arz edileceği açıklandı. Ahlatcı'dan KAP’a yapılan açıklamada, şirketin yüzde 99,7 ortaklığı olan Enerya Enerji'nin halka arz işlemleri kapsamında yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.