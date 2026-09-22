Akaryakıt fiyatları arttı: Sürücüler harcamalarını kısmaya başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş, İngiltere'de hem sürücülerin bütçesini hem de işletmelerin maliyetlerini etkilemeye başladı. Benzinin Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından sürücüler, yakıt masraflarını karşılayabilmek için günlük harcamalarında kesintiye gidiyor.

Benzin yaklaşık 4 yılın zirvesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre benzin fiyatları temmuz-ağustos döneminde litre başına ortalama 161,3 peniye çıktı. Böylece benzin, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji fiyatlarını yukarı çektiği Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Motorin fiyatının da önümüzdeki günlerde litre başına 2 sterlin sınırını aşması bekleniyor.

Yakıt için diğer harcamalarını kısıyor

West Midlands bölgesindeki Willenhall'da yaşayan Arvander Pabla, BBC'ye verdiği demeçte her gün yaklaşık 70-75 mil araç kullandığını ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin bütçesini ciddi şekilde etkilediğini anlattı.

Pabla, "Günde yaklaşık 70-75 mil yol yapıyorum ve fiyat açısından beni gerçekten etkiledi çünkü neredeyse iki katına çıktı." dedi.

Artan yakıt giderini karşılayabilmek için paket servis ve dışarıda yemek harcamalarını azalttığını belirten Pabla, daha az yakıt tüketen bir araca geçmeyi de değerlendirdiğini söyledi.

Bir başka sürücü Sue Willis ise akaryakıt fiyatlarının her geçen gün arttığını belirterek ailelerin yükselen maliyetlerle nasıl başa çıkacağının giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Fiyat yükseldikçe alınan yakıt azalıyor

Akaryakıt istasyonu işletmecileri de yükselen maliyetlerin satışlara yansıdığını belirtiyor.

Bölgede yedi istasyon işleten Midland Motor Fuels Ltd'nin yöneticisi Shailesh Parekh, toptan akaryakıt fiyatlarındaki artış üzerinde kontrollerinin bulunmadığını ve maliyetleri mümkün olduğunca yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Parekh, "Çoğu insanın haftalık akaryakıt için ayırdığı belirli bir bütçe var. Bu nedenle fiyatlar yükseldikçe satılan litre miktarı düşüyor." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt vergisi yeniden gündemde

Fiyatlardaki yükseliş akaryakıt vergilerine ilişkin siyasi tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Hükümet, daha önce planlanan akaryakıt vergisi artışını aralık sonuna kadar erteledi. Liberal Demokratların lideri Sir Ed Davey ise sürücülerin artan yaşam maliyetlerine karşı desteklenmesi gerektiğini savunarak Noel'e kadar litre başına 10 peni vergi indirimi yapılması çağrısında bulundu.