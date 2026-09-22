Petrol dört günlük düşüşü bozdu: Piyasaların gözü ABD-İran hattında

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Petrol fiyatları, dört işlem günü üst üste yaşanan kayıpların ardından Asya işlemlerinde yeniden yükselişe geçti. Piyasaların odağında ABD ile İran arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında olası diplomatik temaslar ve Suudi Arabistan'ın artan petrol sevkiyatı bulunuyor.

Kasım vadeli Brent petrol varil başına 101,73 dolara çıkarken, ekim vadeli Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 0,4 artışla 96,19 dolardan işlem gördü.

Brent bir önceki seansta yüzde 3,4, WTI ise yüzde 4,5 değer kaybetmişti. Böylece her iki petrol türü de 9 Eylül'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmişti.

Gözler ABD-İran görüşmesinde

Petrol piyasasında bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD ile İran arasında temas kurulabileceğine ilişkin beklentiler yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

İran'ın da müzakerelere yeniden dönmek için öne sürdüğü koşulları arabulucular üzerinden ilettiği belirtiliyor. Diplomasi trafiğinin hızlanması, bölgede gerilimin azalabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Suudi Arabistan sevkiyatı artırdı

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'ın sevkiyatındaki artış oldu.

Doğu-Batı petrol boru hattındaki aksaklıkların ardından Riyad yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol sevkiyatını artırdığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığı uydu verilerine göre, Suudi Arabistan'ın Hürmüz üzerinden gerçekleştirdiği petrol sevkiyatı son altı günde günlük ortalama yaklaşık 2,9 milyon varile ulaştı. Bu miktar ağustos ayındaki seviyelerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın bölgede arzı yeniden sekteye uğratabilecek riskler devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi hedeflerine yönelik saldırıları sürerken, Suudi Arabistan bazı ihracat güzergahlarında kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Hürmüz için 5 milyar dolarlık plan

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi, İran savaşı sırasında zarar gören enerji altyapısının yeniden inşasına destek olmak amacıyla yeni bir fon oluşturulmasını gündemine aldı.

ABD yönetiminin 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği fonla Orta Doğu ülkelerinin Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Piyasalar ayrıca Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bu hafta yapılması planlanan görüşmeyi takip ediyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümü ve ticaret ilişkilerindeki gelişmeler, küresel petrol talebinin seyri açısından yakından izleniyor.