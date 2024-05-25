AKARYAKITTA FİYAT DEĞİŞTİ: Benzine indirim geldi (25 Mayıs akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları, gerilmesini sürdürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,20 TL'ye, Ankara'da 42,17 TL'ye, İzmir'de 42,41 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,22 TL

Motorin litre fiyatı: 40,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,29 TL

Motorin litre fiyatı: 40,22 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 42,23 TL

Motorin litre fiyatı: 41,15 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,51 TL

Motorin litre fiyatı: 41,46 TL