Akbank son tarihi duyurdu: Emeklilere 17 bin 500 TL'ye varan promosyon

Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular 25 Mart itibarıyla alınmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşandı. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi. Bazı bankalarda 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı.

Akbank'a emekli maaşını taşıyan emekliler 17 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

2 bin 500 TL'ye varan chip-para ödülü

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yeni bir kampanya ile emeklilere özel avantajlar sunmaya devam ediyor. SGK emekli maaşını 30 Nisan'a kadar Akbank'a taşıyanlar, 15 bin TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor. Hesabını taşıyanlar, Axess veya Wings kartlarından ya da hesaplarından verecekleri her yeni otomatik ödeme talimatı için toplamda 2 bin 500 TL'ye varan chip-para ödülü kazanıyor. Böylece, toplamda 17 bin 500 TL'ye varan ödül kazanma şansına sahip oluyor.

SGK emeklileri, maaşları yatmadan 4 gün öncesine kadar yüzde 0 faiz ile para çekebilme imkanı da sunan bu kampanya ile Akbanklıların ayrıcalıklı dünyasına katılıyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olan müşterilerin yararlanabildiği kampanyada, müşteriler maaş tarihinden 4 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.