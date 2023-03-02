Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı onaylandı

SPK haftalık bültenine göre, kurul Akfen Yenilenebilir Enerjinin pay başına 9,80 liradan ilk halka arzına, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaretin 23 milyon 562 bin 500 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna, Garanti BBVA'nın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret pay piyasasında 3 Mayıs 2021-1 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 8 kişiye toplam 1,4 milyon lira, Ford Otomotiv Sanayi payına dayalı 30 Eylül 2022 vade tarihli FRSPK satım varantı piyasasında 1 Ağustos 2022-15 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda ise 2 kişiye toplam 173,9 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına hükmetti

"Lotas Capital" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına hükmetti.

SPK, yetkili kuruluşlar listesi

Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesinden gerekli koşulları kaybetmesi nedeniyle çıkartılmasını kararlaştıran SPK, yetkili kuruluşlar listesini, "https://www.spk.gov.tr/kurumlar/makine-ve-ekipmanlari-degerlemeye-yetkili-kuruluslar" adresinde güncelledi.