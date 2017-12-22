ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Akkuyu'ya 76 milyarlık teşvik belgesi

Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye 76 milyar TL sabit yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Verilen belge ile 2 bin 764 kişiye istihdam sağlanacak.

Akkuyu'ya 76 milyarlık teşvik belgesi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ekonomi Bakanlığı Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye 76 milyar TL sabit yatırım tutarlı teşvik  belgesi verildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik belgesi listesinde yer alan bilgide, Akkuyu Nükleer'e verilen belge ile 2 bin 764 kişiye istihdam sağlanacak.

Teşvik belgesinin ithal makine teçhizat tutarı 4 milyar 508 milyon 259 bin 804 dolar oldu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.