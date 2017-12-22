Akkuyu'ya 76 milyarlık teşvik belgesi
Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye 76 milyar TL sabit yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Verilen belge ile 2 bin 764 kişiye istihdam sağlanacak.
Ekonomi Bakanlığı Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye 76 milyar TL sabit yatırım tutarlı teşvik belgesi verildiğini açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik belgesi listesinde yer alan bilgide, Akkuyu Nükleer'e verilen belge ile 2 bin 764 kişiye istihdam sağlanacak.
Teşvik belgesinin ithal makine teçhizat tutarı 4 milyar 508 milyon 259 bin 804 dolar oldu.