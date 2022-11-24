Alaçatı'da kira garantili otel yatırımı

Bireysel yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağlayan, paylaşımlı mülkiyet yatırım modeli V CLUB’da, Efsane Kasım fırsatları başladı. V CLUB, Efsane Kasım günlerine özel olarak, Alaçatı oteline 275 bin TL’lik yatırım yapan ilk 1000 kişiye yıllık 30 bin TL garanti kira fırsatı sunuyor.

110 ülkede ücretsiz konaklama

Yeni nesil gayrimenkul yatırımı modeli V CLUB’ın Alaçatı ve Bodrum’da tamamlanmış ve satışa hazır iki otel projesi bulunuyor. Efsane Kasım fırsatlarına özel form doldurarak başvuru yapan ilk 1000 kişi, V CLUB’ın Alaçatı oteline 275 bin TL’lik yatırım yaparak ortak olacak ve yıllık 30 bin TL garanti kira fırsatı yakalayacak. V CLUB yatırımcıları tüm V CLUB Otelleri’nde yüzde 40 indirimli konaklayabiliyorlar. Aynı zamanda dünya çapında 110 ülkede sistemde tanımlı olan 4500’ü aşkın otelde ücretsiz konaklayabiliyorlar.

Katma değerli mülklere yatırım olanağı

Paylaşım ekonomisi modelinin Türkiye’de gayrimenkul alanında ilk kez uygulamaya başlayan V CLUB katma değerli otel, okul, AVM, özel okul, özel hastane gibi mülklerin paylaşım ekonomisi ile parçalara bölünmesi ve küçük yatırımcıların tapularını alarak bu mülklere ortak olmasına olanak sağlıyor. Bu model birçok avantajla birlikte yatırımcılara sürdürülebilir bir kazancın kapılarını açıyor.