AliExpress'ten Beckham hamlesi: Hedef UEFA Euro 2024

Alibaba'nın sahibi olduğu e-ticaret sitesi AliExpress, Çin'de üretilen ucuz malları dünyaya satma mücadelesi için dünyaca İngiltere futbol milli takımının eski kaptanı David Beckham ile marka elçisi olarak anlaştı.

Reuters'ta yer alan habere göre, UEFA Euro 2024 turnuvasının sponsorlarından biri olan AliExpres, Beckham ile yapılan ortaklığı dünyaya duyurdu.

AliExpress'in yaptığı duyuruda, Beckham'ın yer aldığı bir reklam kampanyasının Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında yayınlanacağını ve Beckham'ın tüketicileri "AliExpress ile daha fazla puan kazanmaya" teşvik edeceğini söyledi.

Haziran ayında başlayacak olan turnuvada AliExpress'in reklam yüzü olacak olan Beckham'ın, firmadan ne kadar para kazanacağı açıklanmadı.