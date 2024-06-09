Alkole zam Haziran 2024: Bir şarap grubuna zam geldi (En ucuz ve pahalı şarap ne kadar oldu?)
Geçtiğimiz aylarda sigara ve alkol gruplarına gelen zammın ardından haziran ayında da alkol zammı gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir şarap grubuna zam geldiğini açıkladı. Buna göre, bir şarap grubuna yüzde 20 zam geldi. Peki, şarap fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel şarap fiyatları...
Sigaraya ve alkole gelen peş peşe zamlarından ardından haziran ayında da alkol zammı gündeme geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Dündar, sosyal medya hesabından bir şarap grubuna yüzde 20 zam geldiğini paylaştı. Dündar, "Vincent meyve şaraplarına zam geldi" diye yazdı.
Dündar'ın paylaştığı listeye göre grubun en ucuz şarabı 275 TL; en pahalısı ise 295 lira oldu.
Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam gelmişti.