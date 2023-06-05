Alman ekonomisi, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini düşürdü

Alman ekonomisine yönelik olumsuz beklentilerin yeniden artması, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini haziranda olumsuz etkiledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, mayısta eksi 13,1 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,9 puanlık düşüşle eksi 17 puana geriledi. Beklenti, endeksin 15,1 puana düşmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 9 puandan eksi 18,3 puana geriledi.

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 6,6 puanlık düşüşle eksi 21,1'e gerileyerek Kasım 2022’den beri en düşük seviyesine indi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Avro Bölgesi'ndeki en büyük sorunlu çocuk, Sentix yatırımcı güveni keskin bir düşüş gösteren Almanya olmaya devam ediyor.” dedi.

Alman ekonomisinde baharda beklenen canlanma yerine, durgunluk yaşandığını belirten Hübner, “Her şeyden önce ekonomik göstergeler düşüyor. Bu durum Avro Bölgesi'nin geri kalanı tarafından da hissediliyor. En büyük ekonomi böylesine zorlu bir yolda ilerlerken, yatırımcıların Avro Bölgesi'nin geri kalanı için giderek daha fazla olumsuz eğilim göstermesi şaşırtıcı olmamalıdır.” ifadesini kullandı.

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Yatırımcı güveni anketi, 1-3 Haziran'da 1197 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.