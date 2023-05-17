Alman kahve devi Tchibo Türkiye’yi merkez yapacak

Mehtap HALICI

Türkiye, dünya kahve tarihine yön verse de tüketim konusunda çayın gerisinde yer alan kahve tüketimi son yıllarda hızla yükseliyor. Dünyada en fazla kahve tüketilen ülke 11.6 kilogramla Finlandiya zirvede yer alıyor.

Finlandiya’yı yıllık kişi başı 10 kiloluk tüketimle Norveç, 8 kilo ile de İzlanda takip ediyor. Türkiye ise bu listede henüz üst sıralarda yer almıyor. Türkiye’de 10 yıl önce kişi başı yıllık kahve tüketimi 350 gram civarındayken, bu rakam 1.2 kilogramı aşmış durumda.

Bunda kahve zincirlerinin ve dev markaların rolü büyük. Bu markalardan biri de Tchibo. Alman perakende ve kahve devi Tchibo, Türkiye kahve odaklı yatırımlarına hız verdi. Globalde 1000’in üzerinde mağazası olan, yaklaşık 20 binin üzerinde satış noktası bulunan ve 70 ülkeye ihracat yapan Tchibo, Türkiye’yi merkez haline getirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’den ihraç edeceğiz

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, Türkiye’de her yıl hedeflerini büyüterek devam ettiklerini söyledi. Ulutürk, sözlerine şöyle devam etti: “Başlangıcımız aslında kahveci. Kendi özel tarlalarımızda üretim yaptırıyoruz, topluyoruz ve bunlar Almanya’ya gidiyor.

Almanya’dan da Türkiye’ye geliyor. Burada kahveleri paketleyip ve ihraç etmeyi planlıyoruz. Türkiye’de Türk kahvesinde pilot başlayıp, sonra çözülebilir kahvelerle devam etmeyi arzuluyoruz. O yüzden kahvelerin bulk olarak gelmesi ve Türkiye’de Türk kahvesi için paketleme işlemlerinin yapılması özelinde bir projemiz var. Bu nedenle paketleme işlemini yaptıracak bir ortak arayışındayız. Bu stratejiyle markayı daha fazla ürettirmeyi planlıyoruz.

Çünkü Türkiye kahve ülkesi olmaya dönüşüyor.” Türkiye’nin domine bir pazar olduğunu belirten Hasan Ulutürk, nüfusun önemli bölümünü gençlerin oluşturduğunu ve Türkiye’de kahve severliğin her geçen gün arttığını ifade ederek, “Bu da Tchibo için yatırıma devam etmenin bir göstergesi” dedi.

Gerçekleştirmeyi planladıkları işbirliğiyle Türkiye’den 70’e yakın ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Ulutürk, Türk kahvesinin Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan ve Dubai gibi ülkelere gittiğini ve bu kahvenin özellikle Türklerin yaşadığı ülkelerde yoğun talep gördüğünü ifade etti. Tchibo’nun şu anda Türkiye’de 50’ye yakın mağazası olduğunu hatırlatan Ulutürk, markanın bulunduğu her alanda pazar payını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Ulutürk, şöyle devam etti: “Eskişehir, Adana, Mersin, Çorlu, İzmit, Bursa’da varız. İstanbul, Ankara, İzmir’de yoğunlukta ilerliyoruz ve buralarda büyümemiz devam edecek. Antalya çok daha büyüyecek. 2027 yılına kadar peyderpey 100 mağazaya çıkmayı hedefliyoruz. Mağazalaşmada lojistik önceliklere göre planlama yapıyoruz. Amacımız ise sahil şeritlerini takip etmek.”

Ulutürk, mağazalaşma yatırımlarında AVM’lerden çok caddelerde olacaklarını belirterek, değişen gıda dışı ürünleri, farklı kategorilerdeki kahveleri, atıştırmalıkları ve geniş oturum alanlarıyla yeni nesil kahve hizmeti sunan Barista konseptini de büyüteceklerini sözlerine ekledi.

“Yabancı yatırımcı Türkiye pazarına güveniyor”

Hasan Ulutürk, rakip markaların kendileri için bir fırsat olduğuna işaret etti. Ulutürk, “Pazara apayrı markalar geldi. Farklı lokal zincirler de büyüyor. Türkiye’nin yerel markaları da kahve işine yatırım yapıyor. Biz bunları fırsat olarak görüyoruz. Çünkü genç bir nüfus var. Yabancı yatırımcı Türkiye’deki kahve pazarına güveniyor” dedi. Eskiden marketlerin sadece gıda ürünü sattığını belirten Hasan Ulutürk, “Şu an marketlerin içerisinde gıda dışı diye bir alan oluştu. Konsept aslında Tchibo’nun konsepti. O yüzden rakip olarak onların bizi aldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Türk kahvesi ağırlığını koruyor

Türkiye’ye ithal edilen çiğ kahvede son 10 yılda büyük bir artış kaydedildi. 2011 yılında 17 bin ton olan çiğ kahve ithalatı, 2014 yılında 30 bin tona, 2022’de ise 70 bin tona dayandı. Türk kahvesi hâlâ Türkiye’de açık ara en çok tüketilen kahve olarak ağırlığını koruyor. Nielsen’in verilerine göre; Türkiye’de yaklaşık yüzde 70 oranında Türk kahvesi tüketiliyor. Pulside Araştırma’nın yaptığı bir çalışmaya göreyse, Türkiye’de her 10 kişiden 1’i gün içerisinde 5 bardaktan fazla kahve içiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 42,5’i günde 2 ila 5 bardak arasında kahve tüketiyor.