Alman sanayisinde 496 bin kişilik kayıp: En ağır darbe otomotive

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayinin istihdam kaybı yarım milyon kişiye yaklaştı. Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsünün 19 Ekim'de yayımlanan araştırmasına göre, 2019 yılı başından 2025 sonuna kadar sanayi kuruluşlarında çalışanların sayısı 496 bin kişi azaldı. En ağır kayıp otomotiv ve yan sanayide yaşanırken metal ürünleri ve makine imalatındaki gerileme de dikkat çekti. Araştırma, Çin'den gelen rekabetin Alman sanayisinin geleneksel güçlü sektörleri üzerindeki baskısını artırdığını ortaya koyarken, ülkenin en önemli otomotiv tedarikçilerinden Türkiye açısından da önemli bir risk alanına işaret ediyor.

Otomotivde 123 bin 500 kişilik kayıp

Ifo Enstitüsünün Almanya Federal İş Ajansının istihdam istatistiklerine dayanarak hazırladığı araştırma, ülkenin sanayi yapısında son yıllarda yaşanan değişimin boyutlarını ortaya koydu. 2019 yılı başında yaklaşık 7 milyon kişinin çalıştığı sanayi sektöründe istihdam, 2025 sonunda 496 bin kişi azaldı. Bu, toplam istihdamın yüzde 7,1'inin kaybedilmesi anlamına geliyor. Söz konusu rakam tek bir yılda gerçekleşen işten çıkarmaları değil, yaklaşık yedi yıllık dönemde oluşan net istihdam azalmasını gösteriyor.

En büyük kayıp Almanya ekonomisinin temel sektörlerinden otomotivde yaşandı. Otomobil üreticileri ve yan sanayi şirketlerinde çalışanların sayısı 123 bin 500 kişi azalırken sektördeki daralma yüzde 13'e ulaştı. Metal ürünleri imalatında 115 bin 600, makine imalatında ise 64 bin 500 kişilik istihdam kaybı kaydedildi. Böylece yalnızca bu üç sektördeki toplam kayıp 303 bin 600 kişiye ulaştı ve sanayideki toplam azalmanın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturdu.

Araştırma, Alman sanayisinin rekabet gücünde yaşanan zayıflamanın istihdam üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Ifo Dresden Şubesi Başkan Yardımcısı Joachim Ragnitz, Almanya'nın ekonomik refahını uzun yıllar boyunca destekleyen geleneksel sanayi sektörlerinin küçüldüğünü belirtti. Özellikle Çin karşısında azalan rekabet gücünün, otomotiv ve makine imalatındaki istihdam kayıplarının başlıca nedenlerinden biri olabileceğini değerlendirdi.

Daralma ülkenin farklı bölgelerinde de hissedildi. Almanya'nın doğu eyaletlerinde sanayi istihdamı yüzde 8,4 azalırken batı eyaletlerinde kayıp yüzde 6,8 oldu. Hamburg sanayi istihdamındaki gerilemenin dışında kalırken, doğu Almanya'da otomotiv sektöründe yeni istihdam yaratılan tek eyalet Tesla fabrikasının bulunduğu Brandenburg oldu. Bu farklılık, yeni yatırımların bazı bölgelerde kayıpları sınırlayabildiğini ancak genel sanayi istihdamındaki gerilemeyi durdurmaya yetmediğini gösteriyor.

Sanayi küçülürken hizmetlerde 2,2 milyon yeni iş

Almanya'da sanayi sektöründe yüz binlerce kişinin işini kaybetmesine karşılık hizmetler sektöründe önemli bir istihdam artışı yaşandı. Aynı dönemde hizmet faaliyetlerinde 2,2 milyondan fazla yeni istihdam oluştu. Ancak yeni işlerin yoğunlaştığı alanlar ile sanayide istihdam kaybeden sektörler arasındaki farklılık, ülke ekonomisinin gelecekteki üretim kapasitesi açısından tartışma yaratıyor.

En yüksek istihdam artışlarından biri sağlık sektöründe görüldü. Sağlık hizmetlerinde 391 bin, huzurevleri ve bakım kuruluşlarını da kapsayan sosyal hizmetlerde 357 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. Kamu yönetiminde çalışanların sayısı ise 329 bin arttı. Araştırmacılar, özellikle sağlık ve sosyal hizmetlerdeki büyümede Almanya'nın yaşlanan nüfusunun etkili olduğuna dikkat çekiyor. Özel hizmet sektöründe ise en güçlü istihdam artışı bilgi teknolojileri şirketlerinde gerçekleşti.

Ifo'nun araştırmasında dikkat çekilen temel risk, yeni istihdamın her zaman sanayide kaybedilen üretim kapasitesinin yerini dolduramaması. Otomotiv, makine ve metal ürünleri gibi yüksek katma değerli sektörlerdeki daralma, Almanya'nın ihracat ve verimlilik gücünü zayıflatma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle hizmetlerdeki istihdam artışı, ekonominin bütününde aynı ölçüde üretkenlik artışı sağlandığı anlamına gelmiyor.

Alman sanayisinin karşı karşıya olduğu sorun yalnızca geçmiş yıllardaki istihdam kayıplarıyla sınırlı değil. Ifo'nun eylül ayına ilişkin istihdam barometresi de sanayi şirketlerinin büyük bölümünün personel azaltma eğilimini sürdürdüğünü gösterdi. Enstitünün ağustos ayında yaptığı ayrı bir araştırmada ise otomotiv şirketlerinin yüzde 43'ü Avrupa Birliği dışındaki pazarlarda rekabet gücünün zayıfladığını bildirdi. Yüksek enerji maliyetleri, uluslararası ticarette artan rekabet ve teknolojik dönüşümün gerektirdiği yatırımlar, sektörün yeniden güç kazanmasını zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin 5 milyar dolarlık otomotiv pazarı için risk

Alman sanayisinde yaşanan daralma, Türkiye açısından özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde önem taşıyor. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olmasının yanı sıra otomotiv ihracatında da ilk sırada bulunuyor. Alman otomobil üreticilerinin üretim planları, tedarik zincirindeki değişiklikler ve maliyet azaltma politikaları, Türkiye'deki parça ve ekipman üreticilerinin siparişlerini doğrudan etkileyebiliyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin verilerine göre Türkiye, 2026'nın ocak-eylül döneminde Almanya'ya 5 milyar 70 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış anlamına geliyor. Türkiye'nin dokuz aylık toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 3,1 yükselerek 31,1 milyar dolara ulaştı. Almanya, bu performansla Türk otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü.

Otomotiv yan sanayisindeki veriler de mevcut ticaretin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı yan sanayi ihracatı, 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 8,31 artarak 2 milyar 780 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde toplam otomotiv yan sanayi ihracatı 12 milyar 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Almanya'daki sanayi istihdamı azalırken Türk tedarikçilerinin bu pazara yönelik ihracatında henüz benzer bir daralma görülmedi.

Bununla birlikte Almanya'nın otomotiv ve makine imalatındaki yapısal sorunları, Türk şirketleri açısından orta ve uzun vadeli riskler oluşturuyor. Alman üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerini yeniden düzenlemesi, üretimlerini farklı ülkelere kaydırması veya yeni nesil elektrikli araçlara yönelik parça taleplerini değiştirmesi, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin gelecekteki siparişlerini etkileyebilir. Öte yandan Türkiye'nin Avrupa pazarına yakınlığı ve gelişmiş otomotiv yan sanayisi, yeni tedarik yatırımlarından pay almasını da sağlayabilir.

Ifo'nun açıkladığı 496 bin kişilik kayıp, Almanya'da sanayi istihdamının uzun süreli bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor. Türkiye açısından belirleyici olan ise mevcut ihracat artışının sürdürülmesinin yanında, Alman üreticilerin değişen yatırım ve tedarik stratejilerine ne kadar hızlı uyum sağlanabileceği olacak.