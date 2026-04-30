Almanya'da işsiz sayısı Nisan ayında 3 milyon sınırını aştı

Almanya'da işsiz sayısı Nisan ayında beklenenden daha fazla arttı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsizlerin sayısı siyasi açıdan kritik bir eşik olan 3 milyon sınırını geçti. Federal Çalışma Ajansı'nın Perşembe günü açıkladığı rakamlar, ekonomik durgunluğun istihdam piyasası üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Nisan ayında 20 bin kişilik bir artışla 3 milyon 6 bine yükseldi. Reuters tarafından yapılan bir ankete katılan ekonomistler ve analistler, bu dönemde işsiz sayısının sadece 4 bin civarında artış göstermesini beklemişti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %6,4 seviyesinde kaldı. Federal Çalışma Ajansı Başkanı Andrea Nahles, yaptığı açıklamada iş gücü piyasasında henüz bir dönüş işareti görülmediğini belirtti. Nahles, bahar aylarındaki canlanmanın Nisan ayında da zayıf kaldığını vurguladı.

Mevsimsellikten arındırılmamış ham verilere bakıldığında ise Nisan ayında toplam 3 milyon 8 bin kişi işsiz olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla işsiz sayısında 13 bin kişilik bir düşüşü ifade etti. Ancak mutlak işsiz sayısı, mevsimsel etkilerden bağımsız olarak üst üste dördüncü ayda da 3 milyon sınırının üzerinde kalmıştı.

Çalışma piyasasında bahar canlanması zayıf kaldı

İstihdam piyasasındaki durgunluk iş ilanları verilerine de yansıdı. Nisan ayında Federal Çalışma Ajansı'na kayıtlı açık iş pozisyonu sayısı 641 bin olarak kayıtlara geçti. Bu seviye, bir önceki yılın aynı dönemine göre açık iş sayısının 5 bin adet gerilediğini gösterdi.

İş gücü piyasası verileri genellikle jeopolitik şoklara karşı gecikmeli tepki verir. Şirketler, özellikle İran çatışması gibi belirsizliklerin ekonomik yansımaları netleşene kadar genellikle yeni personel alımlarında temkinli davranır veya işten çıkarma kararlarını bekletir.

Jeopolitik riskler istihdam verilerine yansıyor

Almanya ekonomisindeki bu durağan seyir, küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve sanayi üretimindeki yavaşlamadan besleniyor. Şirketlerin yatırım iştahının azalması, iş gücü talebinin de yılın ikinci çeyreğine girilirken zayıf kalmasına neden oldu.

Sonuç olarak, Almanya'da işsiz sayısı verileri, ülkenin ekonomik toparlanma sürecinin öngörülenden daha zorlu geçeceğini ve iş gücü piyasasının dış şoklara karşı kırılganlığını koruduğunu gösterdi.