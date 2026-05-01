Alphabet ilk çeyrek bilançosunda beklentileri aştı

Alphabet yılın ilk çeyreğinde analistlerin tahminlerini belirgin bir şekilde geride bırakan son derece güçlü bir finansal tablo açıkladı. Şirketin bu büyümesinde kurumsal bulut teknolojileri altyapısındaki genişleme ve ana arama motoru gelirlerindeki istikrarlı artış büyük bir rol oynadı.

Perşembe günü piyasa açılışı öncesi erken saatlerdeki işlemlerde Alphabet hisseleri yüzde sekiz civarında güçlü bir oranda değer kazanıyor. Yatırımcılar milyarlarca dolarlık yapay zeka harcamalarının somut gelir artışına dönüşmesini piyasalarda olumlu bir şekilde karşılarken, Meta gibi önemli rakiplerin hisseleri değer kaybederek geriliyor.

Alphabet gelirlerinde çift haneli büyüme serisini sürdürdü

Teknoloji devi ilk çeyrek itibarıyla hisse başına 5,11 dolar düzeyinde düzeltilmiş kâr elde etti. Wall Street analistlerinin hisse başına kâr beklentisi ise raporlama öncesinde 2,62 dolar seviyesinde şekillenmişti. Alphabet toplam geliri de 106,81 milyar dolarlık piyasa tahminini kolaylıkla aşarak 109,9 milyar dolar gibi bir seviyeye ulaştı.

Bu gelir rakamları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22, sabit kur oranlarında ise yüzde 19 oranında bir gelir artışına işaret etti. Böylece şirket büyük bir finansal ivme göstererek üst üste on birinci çeyrekte de çift haneli gelir büyümesi performansını kesintisiz bir şekilde sürdürdü.

Bulut biriminin yapay zeka destekli yükselişi

Barclays analisti Ross Sandler paylaştığı bir bilgi notunda şirketin yapay zeka ekosistemindeki konumunun neredeyse her temel iş biriminde son dört yılın en iyi büyüme ve kâr marjını sağladığını belirtti. Deneyimli analist bu verilerin ardından hisse senedi hedef fiyatını 405 dolar seviyesine yükseltti.

İcra kurulu başkanı Sundar Pichai kurumsal müşterilere sunulan gelişmiş yapay zeka araçlarının bulut büyümesini doğrudan desteklediğini ifade etti. Google Cloud gelirleri yüzde 63 oranında artış kaydederek 20 milyar dolara ulaştı. Bulut segmentinin bekleyen kurum siparişleri ise bir önceki çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkarak 460 milyar doları aştı.

Hizmet gelirleri ve kâr marjında belirgin artış

Ana arama motoru operasyonlarını barındıran hizmet gelirleri yüzde 16 artarak 89,6 milyar dolara kadar çıktı. Arama ve diğer bağlantılı hizmet gelirleri yüzde 19 oranında artarken, dünyanın en büyük video platformu olan YouTube üzerindeki reklam gelirleri yüzde 11 oranında net bir büyüme kaydetti.

Alphabet faaliyet kâr marjı bu güçlü dönemde iki puan birden artarak yüzde 36,1 seviyesine ulaştı. Net kâr oranı ise özellikle piyasa dışı hisse senedi menkul kıymetlerinden elde edilen 37,7 milyar dolarlık gerçekleşmemiş yatırım kazançlarının katkısıyla yüzde 81 oranında yükseldi.

Abone sayısında ve temettü ödemesinde artış

Açıklanan raporda Alphabet bünyesindeki toplam ücretli abone sayısının YouTube ve Google One hizmetlerinin öncülüğünde 350 milyon barajına ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Kurumsal çözümler tarafında yer alan Gemini Enterprise aylık aktif kullanıcı sayısında ise çeyreklik bazda yüzde 40 oranında istikrarlı bir artış görüldü.

İnternet devi elde edilen bu gelirlerin ardından üç aylık temettü payını yüzde 5 oranında artırarak hisse başına 0,22 dolara çıkardığını duyurdu. Açıklanan ilk çeyrek verileri, teknoloji sektöründeki yüksek hacimli yapay zeka yatırımlarının sadece o günü değil, aynı zamanda yılın geri kalanındaki genel teknoloji pazarı eğilimlerini de yukarı yönde etkileyeceğini net bir şekilde gösterdi.