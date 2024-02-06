Alternatif Bank’tan 2023’de ekonomiye 60,3 milyar TL destek

Alternatif Bank’ın 2023 yılında konsolide rakamlara göre toplam aktif büyüklüğü 68,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın 2023 sonu itibarıyla nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 60,3 milyar TL oldu. Mevduat hacmini 24,9 milyar TL düzeyine getiren Alternatif Bank, bilançosundaki gelişimin yanında aktif kalitesini korumaya devam etti. Bankanın 2023 sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğü 6,1 milyar TL seviyesine yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu da bu dönemde %29,2 oldu. 2023 yılı boyunca başarılı bir performans ortaya koyan Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise bir önceki yıla göre %81,5 artışla 1,94 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Müşteri Odaklı Bankacılık anlayışımızla güçlenerek geleceğe ilerliyoruz”

Bankanın 2023 yılsonu finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Ozan Kırmızı, “Küresel seviyede jeopolitik gerilimler ve ülkemizde yaşadığımız büyük deprem felaketi gibi zorlu şartlarla şekillenen 2023 yılını, Alternatif Bank olarak hedeflerimiz doğrultusunda başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. Bu sonuçlar, Bankamızın uzun vadeli gelişim, verimlilik ve büyüme stratejilerinin güçlü şekilde işlediğini ve hedeflerimize sağlam adımlarla yol aldığımızı bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Alternatif Bank’ın elde ettiği başarılı sonuçlarda Bankanın güçlü kurumsal yönetim standartlarının yanında, dijitalleşme alanındaki yoğun eforunun önemine değinen Ozan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti: “2023, teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık uygulamalarını kolaylaştıran dijital çözümlerimizle, zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için aralıksız çalıştığımız ve bu alanda önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. 2024 yılında hem bireysel hem de tüzel bankacılıkta dijital dönüşüm çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Alternatif Bank’ın Kurumsal ve Ticari bankacılıkta 30 yılı aşkın süredir devam ettirdiği güçlü konumunu, Bireysel bankacılıkta dijital kanallar üzerinden genişleyen müşteri tabanıyla destekleyerek daha verimli şekilde büyütmeye devam edeceğiz.”

Alternatif Bank’ta ana odağın müşterilerinin beklentileri olduğunu vurgulayan Ozan Kırmızı, tüm projeleri bu eksende geliştirdiklerini dile getirerek, “Müşterilerimizi dinleyip onların beklenti ve ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarladığımız ürün ve süreçlerin tüm kullanıcılarımız için değer yaratmasını öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımla zahmetsiz bankacılık deneyimi adına 2023’te gerçekleştirdiğimiz çalışmaların, iş sonuçlarına yansımalarını 2024’te daha net şekilde göreceğiz. Alternatif Banklıların uzmanlığı, hissedarımız The Commercial Bank’ın gücü ve Yönetim Kurulumuzun sürekli desteği sayesinde güçlenerek geleceğe ilerliyoruz” dedi.

“Engelsiz Bankacılık alanında sektörümüzde öncü olan uygulama ve çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Başarılı finansal sonuçların yanı sıra finansal kapsayıcılık ve erişilebilirliğe katkı sağlayan projelere imza attıklarını dile getiren Genel Müdür Ozan Kırmızı: “‘Hak temelli’ bir anlayışla, 5 yıldır sürdürdüğümüz Engelsiz Bankacılık çalışmalarımızın etki alanını 2023 yılında yeni projeler ve iş birlikleriyle genişlettik. Geçtiğimiz yıl, “Erişilebilir Bankacılık Terimler Sözlüğü” projemizin IFC ve alt kuruluşu EFSE tarafından finansal kapsayıcılık adına önemli bir proje olarak karşılanmasıyla başlayan süreç değerli bir iş birliğine dönüştü. Türkiye’de ve bankacılık sektöründe bir ilk olan ve şu an 100’den fazla terime ulaştığımız sözlük projemizi, önümüzdeki dönemde daha da zenginleştirerek başta işitme engelliler olmak üzere herkesin kullanımına açık bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan, 2023 yılının başındaki büyük deprem felaketi sonrası Robotel Derneği’yle başlattığımız iş birliğiyle, uzuv kaybı yaşayan çocuklara ve ailelerine Robotel’in yenilikçi ve verimli çözümleriyle destek vermeye başladık. Engelsiz Bankacılık alanında sadece kuralları uygulayan bir kurum olmakla yetinmeyip, sektörümüzde öncü olan uygulama ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.