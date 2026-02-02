Altın düştü mü, gram altın neden düştü? Altın daha düşer mi, yükselecek mi?

Aylardır rekor üstüne rekor kıran altın şelale gibi düşüyor. Bugün de düşüşler yüzde 5'leri geçti. Altın yatırımcısı düşüşlerin nedenini öğrenmeye çalışırken sıkça "Altın düştü mü, gram altın neden düştü" sorusu geliyor.

Satışlar 3 ana gruptan geldi

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş ise cuma günü yaşanan süreci değerlendirerek yaşanan düşüşün bir kriz olmadığını, altının hikayesinin bitmediğini ve sadece kısa vadeli yatırımcıların piyasadan çekildiğini kaydetti.

"Altının hikayesi bitmedi, sadece kısa vadeli oyuncular masadan kalktı"

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, cuma günü yaşanan süreci değerlendirerek, "Bu bir kriz değil, bu bir temizliktir. Altının hikayesi bitmedi, sadece kısa vadeli oyuncular masadan kalktı. Altın ons fiyatındaki sert düşüşün kaynağı küçük yatırımcılar ya da fiziki altın piyasası değil. Satışlar ağırlıklı olarak üç ana gruptan geldi. Uzun süredir altın taşıyan ve ciddi kar elde eden fonlar, zirve seviyelerde ‘karı cebe koyma' refleksiyle satış yaptı. Altını fiziken değil, kontrat üzerinden alan profesyonel Trader'lar pozisyonlarını kapattı. Bu satışlar genelde hızlı ve toplu olur. Borçla altın alan bazı oyuncular, fiyat düşünce sistem tarafından otomatik olarak satışa zorlandı. Yani bu satışların önemli bir bölümü isteyerek değil, mecburen gerçekleşti. Altın düşerken satanlar altına inanmayanlar değil, altınla en çok para kazanmış olanlardır. Bu satışların arkasında tek bir sebep yok, aynı anda devreye giren üç temel dinamik var. İlki altın aşırı yükselmişti, uzun soluklu bir ralli sonrası büyük oyuncular için doğal bir düzeltme kaçınılmazdı. İkinci, ABD tarafında faiz ve dolar beklentileri kısa vadede değişti. Bu durum, fonları geçici olarak nakitte kalmaya yöneltti. Üçüncü, teknik seviyelerin kırılması algoritmaları devreye soktu. Belirli fiyatların altına inilmesiyle otomatik satışlar zincirleme etki oluşturdu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni bir aday göstereceği veya göstermeyi düşündüğü iddiası, piyasalarda ciddi bir etki oluşturdu. Bazen piyasada haber fiyatı değil, fiyat haberi oluşturur. Cuma günü olan tam olarak buydu" dedi.

"Altın, ‘hikayesi bozulan' değil, ‘fiyatı soğuyan' bir varlık konumunda"

Cuma günün yaşanan dalgalanma ilişkin altının yanı sıra gümüşte de değişiklik olduğunu belirten Kitiş, "Cuma günü yalnızca altın değil, gümüş ons fiyatı da çok daha sert bir satışla karşılaştı. Tarihi olarak gümüş, altına kıyasla daha oynak bir yapıya sahiptir ve bu tür düzeltmelerde genellikle altından daha hızlı ve daha derin hareket eder. Bu satışlarla birlikte altın-gümüş paritesi yukarı yönlü sıçradı. Bu da piyasaların, kısa vadede güvenli liman tercihini gümüşten ziyade altına kaydırdığını gösteriyor. Gümüş genelde rallinin öncüsüdür ama düzeltmenin bedelini daha ağır öder. Paritedeki bu hareket, altının yapısal gücünü hala koruduğunu net biçimde gösteriyor. Bu sert geri çekilme, orta ve uzun vadede altın için oyunun bittiğini değil, oyunun yeniden dengelendiğini işaret ediyor. Kısa vadede dalgalanma sürebilir. Ancak fiziki talep, merkez bankası alımları ve jeopolitik riskler masadan kalkmış değil. Altın, ‘hikayesi bozulan' değil, ‘fiyatı soğuyan' bir varlık konumunda. Altın, kısa vadeli dalgalanmalarda aceleci davrananları zorlar; uzun vadeli düşünenleri ise korur yani sabırlı yatırımcıyı ödüllendirir. Bugün yaşanan bir çöküş değil; güçlü ellerin zayıf ellerden pozisyon devraldığı klasik bir geçiş sürecidir" diye konuştu.