Altın ithalatı eylülde 28,5 ton oldu

06 Ekim 2017

Türkiye'nin altın ithalatı, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 21 artış göstererek 28,5 ton oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, ağustos ayında 23,5 ton olan altın ithalatı, eylül ayında yüzde 21 artarak 28,5 tona yükseldi. Türkiye'nin altın ithalatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise 4 katına çıktı.

Altın ithalatı yılın 9 ayında 290 ton oldu ve söz konusu dönemde geçen yılının toplamının yaklaşık 3 katı altın ithalatı gerçekleşti. Türkiye'nin altın ithalatı 2016 yılında toplam 106,2 ton olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA