Altında sert satış sonrası 'dipten alım' hareketi başladı

Orta Doğu'daki savaş küresel ekonomiyi altüst ederken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yüzde 15'lik düşüşle yatırımcıyı sarstı. Piyasalardaki sert düşüş, hisse senetleri, tahviller ve para birimlerindeki geniş çaplı satışlarla aynı döneme denk gelirken, yatırımcılar zararlarını telafi etmek için değerli metalleri elden çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da (TCMB) TL'yi desteklemek rezervlere yöneldi. Merkez'in bu hamlesi ise savaşın tırmanmasıyla birlikte daha fazla merkez bankasının satışa yönelmesi ihtimalini güçlendirdi.

Altında ayı piyasası başlangıcı

Piyasada endişe artarken altın fiyatları, ocak ayındaki kapanış zirvesinden yüzde 19 düşerek ayı piyasasının başlangıcını işaret eden yüzde 20 eşiğine yaklaştı. Ancak dün yatırımcıların yeniden alıma geçmesiyle fiyatlar yaklaşık yüzde 3 toparlandı.

Bloomberg'e konuşan analistler gerilim azaldığında altındaki düşüşün bir alım fırsatı yaratacağını belirtirken enflasyon riski, mali baskılar ve tahvil piyasasına yönelik güven sorunlarının altını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Goldman Sachs'ın eski döviz stratejisti Robin Brooks da son altı aydaki aşırı yükselişin piyasaya çok sayıda yatırımcı çektiğini, bunun da bugün görülen satış dalgasının zeminini hazırladığını söyledi. Altının 2023 başından bu yana yaklaşık yüzde 150 yükselmesinde, Rusya rezervlerinin dondurulmasının ardından merkez bankalarının altın alımlarını artırması belirleyici olurken bu sürece hedge fonları ve bireysel yatırımcılar da katılmıştı.

Merkez bankalarının hamleleri

Altın için olumsuz senaryoda analistler savaşın merkez bankalarının altın satışlarını tetikleme veya en azından alımları yavaşlatma olasılığına işaret ediyor. Analistler TCMB'nin savaş sonrası lirayı desteklemek için 8 milyar dolardan fazla altın alım satımı yapmasını bu duruma örnek olarak gösteriyor. Altın takas işlemlerinin fiyatlara etkisi sınırlı olsa da doğrudan satışların piyasada daha güçlü psikolojik ve fiyat etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

Yine de uzmanlara göre merkez bankaları tamamen satışa dönmüyor, sadece alım hızını yavaşlatıyor. Öte yandan yükselen enerji fiyatları tahvil faizlerini ve doları güçlendirerek, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha az cazip hale getiriyor.

Satışların büyük bir kısmı ETF'lerde

Satışların büyük bir kısmı altın destekli borsa yatırım fonları (ETF'ler) aracılığıyla gerçekleşti. Son 14 ayda hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar altını ETF’lere aktarırken bu da fiyatların yüzde 70 yükselmesini hızlandırdı. Ancak bu ay yaşanan çıkışlar, son 4 yılın en büyük çıkışı olarak görülüryor.

Hedge fonları da satışa katılarak altın pozisyonlarını 6 ayın en düşük seviyesine indirirken analistler, bu satışların kısa vadeli geri çekilmeler olduğunu ve fiyatın genellikle teminat talepleri ve durdurma emirleri nedeniyle bir süre sonra yeniden istikrar kazandığını belirtiyor.

Satışların büyük olsa da panik satışı olmadığına dikkat çeken analistler, altının halen güçlü bir yatırım aracı olarak görüldüğüne vurgu yapıyor.

Citigroup'un küresel emtia araştırmaları başkanı Max Layton’a göre spekülatif yatırımcılar pozisyonlarından çıktıktan sonra altın için agresif bir yükseliş beklentisi oluşacak ve bankaya göre altın, bir yıl içinde bugünkü seviyesinden daha yüksek olacak. Ancak altın uzun vadede güçlü kalmaya devam ederken, kısa vadede jeopolitik riskler doları öne çıkarıyor.