Altının kilogramı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 80 bin lira, en yüksek 1 milyon 99 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 92 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 2 milyon 125 bin 192,57 lira, işlem miktarı ise 3.684,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 60 milyon 886 bin 740,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, INTL Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: