Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 79 bin lira, en yüksek 1 milyon 110 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 94 bin 600 liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 3 milyar lirayı geçti

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 108 milyon 486 bin 981,10 lira, işlem miktarı ise 2.852,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 153 milyon 267 bin 651,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz, TROY Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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