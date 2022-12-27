Altının kilogramı ne kadar oldu?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Açıklanan son verilerde altının kilogram fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatının 1 milyon 94 bin 600 lira olduğu açıklandı.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 79 bin lira, en yüksek 1 milyon 110 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 94 bin 600 liradan tamamladı.
Toplam işlem hacmi 3 milyar lirayı geçti
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 108 milyon 486 bin 981,10 lira, işlem miktarı ise 2.852,73 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 153 milyon 267 bin 651,69 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz, TROY Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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