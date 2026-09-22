Amazon kapıyı kapattı, Shopify açtı: Yapay zekâ alışverişinde savaş başladı

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Yapay zekâ şirketleri ile e-ticaret devleri arasında yeni bir mücadele başlıyor. Meta’nın kısa sürede büyük ilgi gören kişisel yapay zekâ ajanı Muse, kullanıcı adına alışveriş yapmaya başladıkça internetin en büyük mağazaları farklı stratejiler izliyor.

Amazon Muse'u alışverişten çıkardı

Amazon, Muse’un kendi internet sitesine girerek kullanıcı adına ürün araması ve alışveriş yapmasını engelledi.

Muse kullanıcıları Amazon üzerinden alışveriş yapmak istediğinde, yetkisiz bir yapay zekâ ajanının erişiminin şirketin kullanım koşullarını ihlal ettiğini belirten uyarıyla karşılaşmaya başladı.

Amazon’ın itirazının merkezinde üçüncü taraf yapay zekâ ajanlarının kendilerini açık biçimde tanıtması, platformların kurallarına uyması ve müşteri verilerinin nasıl kullanıldığının bilinmesi bulunuyor.

Şirket, Meta’nın Muse’un Amazon üzerinde çalışacağını önceden bildirmediğini ve bu erişime izin verilmediğini savunuyor.

Shopify tam tersini yaptı

Amazon kapıyı kapatırken Shopify, Muse ile daha derin bir entegrasyona gidiyor.

Meta ile yapılan anlaşma kapsamında Muse, Shopify altyapısını kullanan mağazalardaki ürünlere erişebilecek ve kullanıcı adına alışveriş sürecini ilerletebilecek.

Ödeme aşamasında ise Shopify’ın hızlı ödeme sistemi Shop Pay devreye girecek.

Böylece kullanıcı bir ürünü bulmak için mağaza mağaza dolaşmak yerine Muse’a ne istediğini söyleyebilecek. Yapay zekâ uygun ürünleri araştırabilecek ve gerekli izinler verilmesi halinde satın alma sürecinin önemli bölümünü tamamlayabilecek.

Shopify hissesi yüzde 7'den fazla yükseldi

Piyasanın Shopify’ın tercihine verdiği ilk tepki güçlü oldu.

Şirket hisseleri Meta ortaklığının duyurulduğu işlem gününü yüzde 7,3 yükselişle tamamladı.

Yatırımcıların ilgisinin arkasında yapay zekâ ajanlarının e-ticaret platformlarını devre dışı bırakacağı endişesinin azalması bulunuyor.

Shopify’ın stratejisi yapay zekâya karşı mücadele etmek yerine mağaza, ürün kataloğu, ödeme ve sipariş altyapısını yapay zekâ ajanlarının kullanımına açmaya dayanıyor.

Bu model başarılı olursa yapay zekâ alışverişin ön kapısı haline gelirken Shopify işlemin gerçekleştiği altyapıyı kontrol etmeye devam edebilir.

Asıl kavga müşteri kontrolü için

Amazon ile Shopify arasındaki ayrım yalnızca teknik bir entegrasyon kararı değil.

Bugün tüketici Amazon’a girdiğinde ürün aramaları, öneriler ve reklamlar platformun kendi sistemi üzerinden gösteriliyor. Amazon böylece müşterinin hangi ürünü gördüğünü ve satın alma sürecinin nasıl ilerlediğini büyük ölçüde kontrol ediyor.

Ancak kullanıcı alışverişe Amazon yerine Muse gibi bir yapay zekâ ajanından başlarsa bu güç dengesi değişebilir.

Yapay zekâ doğrudan kullanıcının talebine göre ürünleri karşılaştırabilir, farklı mağazaları tarayabilir ve seçenekleri kendi arayüzünde sunabilir.

Bu durumda müşterinin ilk durağı Amazon veya başka bir mağaza değil, kullandığı yapay zekâ olabilir.

Reklam gelirleri de risk altında

Bu değişimin ekonomik sonucu yalnızca satış komisyonlarından ibaret değil.

Amazon’ın önemli gelir kaynaklarından biri, satıcıların arama sonuçlarında ve ürün sayfalarında görünmek için verdiği reklamlar.

Alışveriş kararının giderek daha büyük bölümü yapay zekâ ajanının içinde gerçekleşirse tüketicinin Amazon’daki arama sonuçlarını ve sponsorlu ürünleri görme ihtiyacı azalabilir.

Bu nedenle yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşması, gelecekte e-ticaret platformlarının reklam modellerini de zorlayabilir.

Shopify ise farklı bir hesap yapıyor. Şirket tüketicinin alışverişe nereden başladığından çok, kendi mağazalarının ve ödeme altyapısının işlemin içinde kalmasına odaklanıyor.

Alışverişin yeni kapısı yapay zekâ olabilir

Meta, Muse’u 8 Eylül’de kullanıma sundu. Yapay zekâ asistanı yalnızca sorulara cevap vermek yerine kullanıcı adına işlem yapabilmesiyle öne çıkıyor.

E-posta göndermekten seyahat rezervasyonuna, abonelik yönetiminden alışverişe kadar farklı görevleri üstlenebilen sistem, internet hizmetlerine bağlantılar üzerinden erişiyor.

Shopify da daha önce yapay zekâ destekli ticareti büyütmek için farklı platformlara ürün kataloğunu ve ödeme altyapısını açmaya başlamıştı.

Amazon ile Shopify’ın birbirine zıt kararları ise yapay zekâ çağındaki e-ticaretin temel sorusunu daha görünür hale getirdi: Müşterinin alışveriş kararını mağaza mı yönetecek, yoksa onun adına çalışan yapay zekâ mı?