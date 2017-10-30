Ambargodan sonra Katar'a ihracat yüzde 90 arttı

30 Ekim 2017

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye'nin Ocak-Eylül 2016'da Katar'a gerçekleştirdiği 296 milyon 912 bin dolarlık ihracatın, bu yılın aynı döneminde yüzde 29 artışla 382 milyon 183 bin dolara yükseldiğini açıkladı.

Katar'a bazı ülkelerin uyguladığı ambargonun ardından bu ülkeye olan 4 aylık ihracattaki artış ise yüzde 90'a ulaştı. Haziran-Eylül 2016 döneminde Katar'a gerçekleştirilen ihracat 114 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde rakam 216 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Katar'a uygulanan ambargo sonrasında İzmir'den çok sayıda gemi ve hava kargo uçağı ile gıda yardımının Katar'a ulaştırıldığını ifade etti.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için 150 milyar dolarlık altyapı ve inşaatının gerçekleştirileceğini, dünya genelinde en büyük 250 müteahhitlik firmasından 46'sının Türk firması olduğunu dile getiren Ünlütürk, şunları kaydetti: "Bu sektörde Çin'den sonra dünya ikincisiyiz. Türk firmalarının bu konjektürde bu pastadan büyük dilimi alabileceği bir iklim var. Türk müteahhitlik firmalarının Katar'da gerçekleştireceği projelerde Türk ürünleri daha yoğun kullanılacağı için ihracatımız Katar'a artış gösterecektir. Katar'da 2019 yılında gıda tüketimlerinin yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor. Gıda tüketiminin büyük çoğunluğu ithalat yoluyla karşılanması ve Katarlı firmaların alım gücünün yüksek olması Türk gıda ihracatçıları açısından büyük avantaj"

Kaynak: AA