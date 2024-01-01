Amerikan basınından tüketici ve yatırımcıya 2024 tüyoları

Emre ERGÜL

2024’ün yatırım yüz akı altın olacak

Jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlik ve enflasyonun hala olması gerekenden yüksek olmasının “güvenli liman” altını 2024’te parlatacağına inanan ABD’li ekonomistler, yatırım için altının tercih edilmesinin 5 nedenini sıraladı.

1) Riski azaltmak için portföyünüzü çeşitlendirir. Amerikan CBS Televizyonu, “Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymak (en azından yatırım açısından) her zaman risklidir” diye başladığı haberinde, yatırımcıyı uyardı: “Borsaya yoğun yatırım yapıyorsanız ve S&P 500 düşerse, genel servetiniz de düşer.

Emlak yatırımında büyükseniz ve başka bir balon patlarsa, önemli miktarda nakit paranız tükenir. Oysa altınla servetinizi daha iyi koruyabilirsiniz.” CBS’e konuşan Global X ETF'leri Araştırma Direktörü Rohan Reddy de 2024 için altın tavsiyesinde bulunuyor: "Altının diğer riskli varlıklarla uzun vadeli korelasyonu diğer varlıkların çoğundan daha düşük, bu da onu arzu edilen bir portföy çeşitlendirici kılıyor.

Genel riski azalttığı defalarca kanıtlandı." Örnek mi? 21 Eylül 1976-6 Mart 1978 arasında S&P 500, yüzde 19'un üzerinde düştü. Peki altın fiyatları? GoldSilver'a göre neredeyse yüzde 54 oranında artış gösterdi. Benzer bir eğilim 2007-2009 durgunluğunda da yaşanmıştı. Bu süre zarfında S&P yüzde 57 düşerken; altın yüzde 25 arttı.

2) Piyasa belirsizliğine karşı korunmak için güvenli liman. Jeopolitik çatışmalar istikrarsızlığa yol açar ve bu gerçekleştiğinde yatırımcılar ve tüketiciler, politik olarak ne olursa olsun paralarının korunacağı ve değerini koruyacağı bir yere sığınma eğilimindedir. Kıt bir varlık olarak altın, güvenli liman seçeneğini sunuyor. Kanıt mı?

İsrail-Gazze savaşıona bakalım. İlk saldırının ertesi günü olan 8 Ekim'den itibaren altın fiyatları ons başına bin 809 dolardan bin 983 dolara yükseldi ve yalnızca birkaç hafta içinde yüzde 5'lik bir artış kaydetti. CBS’e konuşan Allegiance Gold'un kurucu ortağı Alex Ebkarian, "Bu jeopolitik istikrarsızlığın yanısıra dünya çapında devam eden diğer sorunlar (Ukrayna Savaşı, ABD-Çin ticaret gerilimleri vb.) nedeniyle yatırımcılar 2024'te altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

3) Devam eden enflasyona karşı koruma sağlıyor. Altının enflasyona karşı akıllı bir koruma olarak da bilindiğine dikkat çeken CBS, “Kağıt paranın satın alma gücünü kaybederken bile servetinizi korumanıza olanak tanır” yorumunu yaptı ve ekledi: “Bunun nedeni kıt olmasıdır; daha fazlasını yaratamazsınız, dolayısıyla doların yapabileceği gibi arz fazlası nedeniyle değeri düşemez.” Global X ETF'leri Araştırma Direktörü Rohan Reddy’nin belirttiği gibi, "Altın, değerini koruma konusunda bir geçmişe sahip, ekonomik istikrarsızlık zamanlarında güvenli bir sığınak ve enflasyona karşı potansiyel bir koruma görevi görüyor."

4) Kriz durumunda paranızı korur. Bu başlık için Noble Gold Investments CEO'su Collin Plume’e kulak verelim: “Merkez bankalarının kendi ülkelerinin zenginliğini korumak için altın kullanmasının ve milyarderlerin milyarlarını korumak için altın kullanmasının bir nedeni var. Parayı bilen biri varsa, o da onlar." Plume, bir tür mali kriz durumunda altın varlıklarının da yardımcı olabileceğini söylüyor: "Altının kendi tarafında bir tarih var. Ortalama olarak her 5.5 yılda bir mali kriz yaşıyoruz. Bu çöküşlerin her birinde, altın ya çöküş sırasında ya da hemen sonrasında yükselişe geçiyor. Başka hiçbir varlık bunu yapmadı.”

5) Her zaman paraya çevrilir. CBS, ekonomistlerin şu ortak görüşünü yayınladı: “Her zaman talep görmektedir ve istediğiniz zaman alabilir veya satabilirsiniz. Beklenmedik harcamalarınız olması, işinizi kaybetmeniz veya başka bir şekilde zor zamanlar geçirmeniz durumunda bu yararlı olabilir. Ayrıca belirsiz ekonomik zamanlarda güzel bir finansal güvenlik ağı olabilir.”

CNN: Bu yıl 8 yeni 'EV' ve hibrit araç ABD yollarına çıkacak

Chevrolet Equinox EV: Piyasada çok sayıda elektrikli SUV olsa da Chevrolet Equinox EV, fiyatıyla öne çıkacak. ABD’deki satış fiyatlarının 30 bin dolardan başlması bekleniyor ki, bu aracı en ucuz elektrikli araçlardan biri yapacak.

Volvo EX30: 35 bin dolarlık açılış fiyatıyla bir başka ucuz elektrikli araç…CNN’e göre EX30, piyasadaki en uygun fiyatlı EV'ler arasında yer alacak ve en ucuz versiyon bile tahmini 440 km menzil sunacak.

Volkwagen ID. Buzz: Minik benzinli motoruyla klasik olandan çok daha fazla, 330 beygir gücüne kadar güç üretebilen elektrik motorlarına sahip dört tekerlekten çekişli versiyonu da satışa sunulacak.

Cadillac Celestiq: Bu elektrikli aracın fiyatları, en ucuz Equinox EV'nin 10 katı. Yaklaşık 300 bin dolardan başlıyor. Cadillac son yıllarda bu düzeyde bir zenginliğe işaret eden birkaç konsept otomobili tanıtmıştı.

Toyota Land Cruiser: Model, üç yıl sonra farklı biçimde ABD pazarına geri dönüyor. Bu sefer, daha küçük, retro tarzı bir SUV. Doğrudan Jeep Wrangler ve bir başka klasik olan Ford Bronco'ya karşı yarışıyor.

Ferrari Purosangue: 715 beygir gücünde bir V12 motorla çalışan Purosangue, bu uzun gövde stiliyle bile gelişmiş bir süspansiyon sistemine sahiptir. Fiyatlar 400 bin dolardan başlıyor.

Ram 1500 Ramcharger: 2024’ün sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Markanın ilk tamamen elektrikli kamyonu ve yeniden şarj edilmeden önce 800 kilometre sürüş menziliyle satışa sunulacak.

Honda Prologue: Prologue, Honda'nın ilk gerçek ana akım EV modeli olacak. GM'nin Ultium EV teknolojisi kullanılarak üretilecek. ABD’deki başlangıç fiyatı 50 bin olması bekleniyor.

CNBC: IRC raporu: 17 ülkede karmaşa çıkabilir

International Rescue Committee (IRC), dünya nüfusunun yüzde 10’unu temsil eden 17 ülkede yeni yılda kaos yaşanabileceğine dair rapor yayınladı.

İşte o liste:

SUDAN: Nisan ayında ülkedeki iki grup arasında çatışmalar başladı. 6 milyon insan yerinden yurdundan oldu. 25 milyon kişi de insani yardıma muhtaç.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 44 milyon seçmenin oy kullandığı seçimler sonrası ülkede hükümet karşıtı yürüyüşler başladı. Ruanda destekli bölücü silahlı örgüt M23 de ülkenin doğusundaki Kivu’ya girdi.

MYANMAR: Şubat 2021’deki askeri darbe sonrası çıkan iç savaş alevlenebilir.

SAHRA ÜLKELERİ: Burkina Faso, Kamerun, Çad, Gambiya, Gine, Mali, Moritania, Nijer, Nijerya ve Senegal. Son 3 yıldır darbelerle boğuşan Sahra Çölü’nün altındaki bölge ülkelerinde bu yıl olaylar büyüyebilir.

TAYVAN: Çin’in haritasına eklemek istediği ve ABD’nin desteklediği ada ülkesindeki seçimler büyük önem taşıyor.

DİĞERLERİ: Haiti, Guetamala ve Etiyopya’da da 2024’te silah seslerinin duyulmasından endişe ediliyor.

Ünlü hedge fon yöneticisinden 10 kehanet

THE STREET

ABD’li ekonomist Doug Kass, ekonomiden siyasete 2024’te yaşanması muhtemel 10 olayı sıraladı.

1-Donald Trump engelleme ve komplo suçundan mahkum edilir: Eski Başkan Donald Trump ile mevcut Başkan Joe Biden arasında yapılan anlaşmada, Biden, Trump'ın 2024 Başkanlık yarışından ayrılmayı kabul etmesi karşılığında Trump'ı affeder.

Vali Ron DeSantis hem Iowa hem de New Hampshire ön seçimlerini üçüncü sırada tamamlar ve yarıştan çekilir. Nikki Haley, Cumhuriyetçi Başkan adayı olur. Eylül başlarında, sağlık konusunda acil bir durumla karşı karşıya kalan Biden, tıpkı Trump gibi yarışı terk eder.

Trump gerçekten yarıştan çekilmişse, Biden'ın yerine Vali Gavin Newsom seçilir. Trump hâlâ yarıştaysa (ve mahkum edilmemişse) ve Biden'ın acil bir sağlık durumu varsa, Demokratlar, Michelle Obama'yı mücadelenin içine çekmeye çalıştıktan sonra Vali Gretchen Whitmer'ı görevlendirir. Yarışma ister Haley/ Newsom, ister Trump/Whitmer arasında olsun, kazanan ilk kadın başkan olacak; ya Nikki Haley ya da Gretchen Whitmer.

2-Petrol 110 doları görecek, Ukrayna toprak kaybedecek. Batı, Ukrayna ile savaşın gidişatına dair sabrını kaybetmeye devam edecek. Toprak paylaşımına ilişkin müzakerelerde Ukrayna, ülkenin doğusunu Rusya'ya bırakmak zorunda kalacak. Kuzey Kore, Rusya'nın desteğiyle Askerden Arındırılmış Bölge'de çatışmalara girecek ve Güney Kore'yi işgal etme tehdidinde bulunacak.

Çin, Tayvan'ı işgal etmese de Güney Çin Denizi'nde saldırgan savaş oyunu taktiklerini sürdürecek. Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısı konusunda komplo kurmasıyla petrol fiyatı varil başına 110 doları aşarken, ABD'de benzinin galon fiyatı 6 dolara yaklaşacak. Exxon Mobil (XOM), Occidental Petroleum (OXY) ve Chevron'un (CVX) hisseleri gelecek yıl üçte birden fazla artış gösterecek.

3-Ne yumuşak ne sert iniş: ABD’de çok yavaş bir reel büyüme olacak.İşsizlik yüzde 4.50'nin altında kalırken ücretler yüzde 3 ila 4 oranında artacak. Çin ekonomisi şaşırtıcı bir toparlanmaya başlayarak, emtia fiyatlarının yükselmeye başlamasına ve petrolün fiyatında yavaş ama kalıcı bir iyileşmeye başlamasına neden olacak. Enflasyon çok daha düşük seviyelere inemeyecek; Fed'in hedefinin oldukça üzerinde kalacak.

Federal Reserve, temmuzdan önce iki kez faiz indirimine gidecek. Bu politika hamleleri ve koşullar manşet enflasyonda yeniden canlanmaya yol açacak ve yaz sonunda petrol fiyatında daha fazla artışa neden olacak; bu da Fed'in faiz indirimi arzusunu karmaşık hale getirecek. Yılın son 6 ayında yurtiçi büyüme yavaşlamaya başlasa ve işsizlik artmaya başlasa da yılın geri kalanında başka bir faiz indirimi yaşanmayacak. Bugün yüzde 3.91 seviyesinde olan 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi hiçbir zaman yüzde 3.75'in altına düşmeyecek ve yılın büyük bölümünde yüzde 3.75 ile yüzde 4.75 arasında dalgalanacak.

Yılın sonlarında ABD'de gelişen resesyon, bütçe açığının GSYİH yüzdesi olarak yüzde 10 ya da daha fazlasına yol açacak; bu da Hazine arzını ezip 10 yıllık getiriyi yeniden yüzde 5'in üzerine çıkaracak. ABD federal borç sorunu artık yatırımcılar tarafından göz ardı edilmiyor; 2024 sonlarında daha da büyüyecek ve önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş ciddi bir sistemik sorun haline gelecek. Alacaklılar ABD borcunu satın almak için daha fazlasını talep edecek.

4-Petrol fiyatı korkusunda S&P Endeksi 4 bin 100'ün altına düşecek. Tüm makroekonomik, jeopolitik ve siyasi dramaya rağmen, 2024'ün büyük bölümünde ticaret aralığı son yılların en dar bölgesi olacak. S&P Endeksi yılı yaklaşık yüzde 5-10'luk bir düşüşle kapatacak. Apple (AAPL) hisselerindeki düşüşün öncülüğünde Nasdaq yılı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kayıpla kapatır. Piyasa daha fazla genişlemez ve Russell Endeksi de yıl için bir kayıp sergiler; zira Russell'ın pek çok bileşeni finansal (borç çevirme) ve operasyonel olumsuzluklarla karşı karşıya.

5-Apple, Çin ile ticaret gerilimlerinin artmasıyla büyük bir yüzdesel kayıp yaşar. Çin'in Huawei'yi desteklemesiyle dünyanın en büyük ve en popüler hissesi Apple, bu ülkede önemli pazar payı kaybeder ve genel gelirler 2024'te (2023'ün üzerinde) yeniden düşer. Bu arada, Google Anti-Tröst davası sonucunda Google (GOOGL), Apple'a 18 milyar dolarlık arama ücreti ödemeyi durdurur. Apple'ın hisseleri hisse başına 130 doların altına düşer. Berkshire Hathaway (BRK.B), halihazırda büyük olan Apple hisselerini "ikiye katlayarak" konumunu yaklaşık iki milyar hisseye yükseltir.

6-Bankacılık sektörü büyük kredi kayıplarına uğrayacak.Kredi sorunlarıyla ilgili korkular gerçekleşecek. Ticari gayrimenkulün fiyatı toparlanamayacak. Bir ticari emlak fiyaskosu dalgası yeni bir bölgesel bankacılık krizine neden olur ve FDIC'yi birkaç banka birleşmesini müzakere etmeye zorlar. 2024'te banka hisseleri, 2023'ün en düşük seviyelerine geri dönüyor.

7-Wall Street'in en vahşi akbabaları - özel sermaye - paramparça olmak üzere. Özellikle yılın ikinci yarısında faiz oranlarının hâlâ yüksek olması ve küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle kredi faiz oranlarının sıfırlanması, özel kredi başarısızlığında lider konuma katkıda bulunuyor. Blackstone'un (BX) hisseleri, BREIT (Blackstone tarafından yönetilen özel emlak fonu) ve (BXMT)'nin yeni itfa baskılarına maruz kalmasının ardından üçte bir oranında düşer. Diğer özel sermaye hisselerinin (Apollo (APO) ve (KKR)) hisseleri, SEC'in özel sermaye sektörünün portföylerini gerçekçi bir şekilde pazarlamak için zamanında fiyatlandırmadaki başarısızlığına ilişkin bir soruşturma başlatmasıyla düşüşe geçer.

8-Elon Musk'un ciddi bir bağımlılık sorunu yaşadığı ortaya çıkar. Rehabilitasyonda uzun süre kalmaya başlayan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şirketleri üzerindeki işletme kontrolünden geçici olarak vazgeçmek zorunda kalacak. Tesla'nın (TSLA) hisseleri 2023'ün en düşük seviyelerine gerileyecek.

9-Warner Brothers ve Paramount Global zarar görecek. Warner Brothers Discovery (WBD) ve Paramount Global (PARA) operasyonel ve mali açıdan zarar görüyor ('kârsız refah'). Likidite krizinin eşiğinde olan Shari Redstone, Paramount'u (indirimli fiyatla) özel sermayeye satıyor. Disney'in (DIS) hisseleri, 70 dolardan işlem görüyor ve kurumsal akıncı Nelson Peltz büyük bir zararla satılıyor. Bill Ackman'ın Pershing Square hedge fonu Peltz'in hisselerini satın alıyor.

10-JPMorgan Chase’de bayrak değişimi yaşanacak. JPMorgan Chase'ten (JPM) Jamie Dimon bankadan ayrılır. Marianne Lake, JPMorgan'ın CEO'su olur.

Doug Kass kimdir?

Doug Kass, Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu sermayesine yatırım yapan özel bir hedge fonu sponsoru olan Seabreeze Partners Management, Inc.'in kurucusu ve başkanıdır.