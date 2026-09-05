Ankara'nın ihracatı 12 milyar doları aştı

Ankara Sanayi Odası (ASO), başkentin ocak-ağustos dönemindeki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artarak 12 milyar 156 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Sekiz aylık dönemde ihracatını 2 milyar 85 milyon dolar artıran Ankara, Türkiye'nin en fazla dış satım yapan üçüncü ili oldu.

ASO'nun yazılı açıklamasına göre Ankara'nın Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 6,5'ten yüzde 7,5'e yükseldi. Başkentin yıllıklandırılmış ihracatı ise 19,57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Son üç yılın en yüksek ağustos ihracatı

Ankara'nın ağustos ayındaki ihracatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artış göstererek 1 milyar 347 milyon dolara çıktı. Böylece son üç yılın ağustos ayları arasındaki en yüksek tutara ulaşıldı.

Ankaralı şirketler bu ayda 168 ülkeye ürün sattı. İlk 10 pazar, ağustos ayındaki toplam ihracatın yüzde 56,5'ini oluşturdu.

Elektrik-elektronik sektörü ilk sırada

Sektörler bazında sekiz aylık ihracatın lideri, 1 milyar 513 milyon dolarla elektrik-elektronik oldu. Sektörün dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 yükseldi.

Elektrik-elektroniği 1 milyar 294 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 1 milyar 218 milyon dolarla kimyevi maddeler takip etti. Makine ve aksamları ihracatı 1 milyar 157 milyon dolar, madencilik ürünleri ihracatı ise 1 milyar 50 milyon dolar olarak kaydedildi.

En büyük pazar ABD oldu

Ocak-ağustos döneminde Ankara'dan en fazla ihracat yapılan ülke, 976,5 milyon dolarla ABD oldu. ABD'nin ardından 885,4 milyon dolarla Slovakya, 861,9 milyon dolarla Ukrayna, 822 milyon dolarla Çin ve 768,1 milyon dolarla Birleşik Krallık sıralandı.

Aynı dönemde başkentin toplam ihracatının yüzde 40,4'ü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yöneldi.

Yüksek teknolojiyi sanayinin geneline yayma hedefi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, AR-GE merkezleri ve nitelikli iş gücüyle güçlü bir üretim ekosistemine sahip olduğuna dikkat çekti.

Savunma sanayisinin merkezindeki başkentin yüksek teknolojili üretim yetkinliğini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirten Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara sanayisinin üretim gücü ve teknolojik yetkinliği, ihracattaki yükselişe de güçlü biçimde yansıyor. Hedefimiz, savunma sanayisinde yoğunlaşan yüksek teknoloji kapasitemizi sanayimizin geneline yaymak, ürünlerimizin katma değerini ve ihracatımızın birim değerini daha da artırmaktır. Firmalarımızın teknolojik dönüşümünü hızlandıran, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıran ve yeni işbirliklerine kapı açan projeler yürütüyoruz. Başkentimizin üretim ve ihracat gücünü büyüterek ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz."