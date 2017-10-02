Antalya'ya gelen Rus turist sayısında tüm zamanların rekoru

02 Ekim 2017

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile valilikte gerçekleştirdiği görüşme sırasında kentte gelen Rus turist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Rus turist sayısında rekor kırıldığını söyleyen Karaloğlu, "Bu yıl bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 307 bin Rus turist Antalya'ya gelmişti. 30 Eylül itibarıyla Antalya'ya seyahat eden Rus sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekoru. Ekim ve kasım aylarında da seyahatler devam edecek gibi gözüküyor. Bu sayede bu rakam daha da büyüyecek." dedi.

"Yasağı kaldırarak üreticimize zarar vermek istemiyoruz"

Büyükelçisi Yerhov ise Türkiye'den domates ithalatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerhov, "Domates yasağı konulmasıyla Rusya'daki domates üretimi sağlamlaştırıldı. Bu yasağı kaldırarak kendi üreticilerimize zarar vermek istemiyoruz. Yakın zamanda hükümetler arası komisyonun toplantısı olacak. Bu toplantı kapsamında ya da ilerleyen tarihlerde kararlar okunacaktır. Ama gelecekte sorunlar çözülecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA