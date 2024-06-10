AP seçimlerindeki aşırı sağın yükselişi Euro'yu nasıl etkileyebilir?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk sonuçlarına göre aşırı sağ önemli kazanımlar elde ederken Euro'nun geleceği merak konusu oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, sonuçlarının ardından Euro, dolar karşısında Asya işlemlerinde yüzde 0,5’e kadar gerilerken Euro/Dolar bir ara 1,0748’dan işlem gördü.

Fransa merkezli finans danışmanlığı bankası Credit Agricole G-10 kur stratejisti Valentin Marinov, seçim sonuçlarına ilişkin “Bu sonuçlar son haftalardaki euro pozitif görünüme bir darbe olarak görülebilir. Tahvil getiri farklarının açılması da euro için negatif olacak” değerlendirmesini yaptı.

Seçim sonuçları sonrası vadeli piyasada Fransız tahvilleri Alman benzerleri karşısında değer kaybederek getiri farkının açılmasına yol açmıştı.

Singapur merkezli RBC Capital Markets Stratejisti Alvin Tan, üçüncü çeyrekte euro/doların 1,05’e düşebileceğini tahmin ederek “Euro için siyasi riskler yeniden artıyor” ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley’e göre sadece siyasi risk değil AMB’nin faiz patikası hakkında net konuşamaması da euro için bir risk. Aralarında Matthew Hornbach’ın da olduğu stratejistler AMB’nin net olmayan patikası sebebiyle euronun ABD verileri ve Fed kararlarına daha bağımlı olduğunu savundular.

Avrupa’da aşırı sağın yükselişi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Euro Bölgesi’nin önde gelen ülkelerinde aşırı sağın merkez partilere fark atması radikal kararları beraberinde getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron seçim sonuçlarının ardından parlamento için erken seçim kararı açıkladı. Macron’un liberal Rönesans partisi AB Parlamentosu seçimlerinde yüzde 15 oy oranında kalırken Marine Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Hareket yüzde 32 destek aldı. Erken seçim Macron’un cumhurbaşkanlığı koltuğunu etkilemese de partisinin siyasi geleceği için önem taşıyacak.

Fransa’da parlamento seçimlerinin ilk turu 30 Haziran’da yapılacak. Bağımsız AB siyaseti danışmanı Yves Bertoncini, Macron’un erken seçim hamlesi için “Sadece kumar değil aynı zamanda cüretkar bir hamle. Genelde bu hamleyi yapanların elinde çok fazla kart kalmıyor” yorumunu yaptı. Almanya’da da iktidardaki sosyal demokratlar AB parlamentosu seçimlerin tarihin en kötü sonucunu alarak aşırı sağ AFD’nin bile gerisinde kaldı. İtalya’da da beklendiği gibi Başbakan Giorgia Meloni’nin İtalya’nın Kardeşleri Partisi AB Parlamentosu seçiminin galibi oldu.