Aralıkta zam şampiyonu yaş üzüm

02 Ocak 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Aralık 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatı en fazla azalan maç giriş bileti oldu

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yaş üzüm, geçen yılın aralık ayında yüzde 36,07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aynı dönemde, fiyatlarında artış görülen diğer harcama kalemleri, aynı gruptan yüzde 24,18 ile domates, yüzde 19,02 ile salatalık, yüzde 17,31 ile taze fasulye ve yüzde 12,80 ile balık oldu.

Söz konusu dönemde maç giriş bileti ücreti yüzde 19,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak belirlendi. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 10,83 ile ıspanak, yüzde 10,30 ile portakal, yüzde 8,43 ile pırasa ve yüzde 2,69 ile ayva olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA