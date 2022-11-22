Aremas, Cityscape Global Dubai’de yerini aldı

Gayrimenkulde uzun yıllardır sahip olduğu tecrübesi ile konsept geliştirmeden satış sonrası hizmetlere A’dan Z’ye danışmanlık hizmeti sunan Aremas Gayrimenkul, yabancı yatırımcıların nabzını tutmak için bu yıl da dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından Cityscape Global Dubai’de yerini aldı. Farklı lokasyonlarda yer alan portföyüyle, gayrimenkul yatırımcısını buluşturmak isteyen Aremas, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden yatırımcıyı standında ağırlıyor.

“Yoğun bir fuar günü geçirdik”

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, fuarın son 4 yıldır ölçeğinin çok altında bir büyüklüğe sahip olduğunu ancak bu yıl geçen yıla kıyasla yukarı yönlü bir değişim yaşandığını belirtti. Arslan, “Son yıllarda Dubai, Abu Dhabi, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerinin Türkiye’ye ilgisinin düşük olduğunu biliyoruz. Bu durum Türkiye’den fuara katılımı da doğrudan etkilemişti ancak Dubai bir hub. Yeni işbirlikleri kurmak, bölgedeki yeni acentalar ile tanışmak adına büyük önem taşıyor. Bu yıl özelinde baktığımızda Dünya Kupası’nın da etkisiyle Dubai’de ciddi bir yoğunluk var ve bu yoğunluğun fuara da yansıdığını görüyoruz. Biz de hem acentalar anlamında hem de potansiyel gayrimenkul alıcıları anlamında yoğun bir fuar günü geçirdik. İlginin fuar sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Kurulduğu günden bugüne kadar farklı segment ve tipte pek çok farklı projeye danışmanlık hizmeti sunan Aremas Gayrimenkul’ün geliştirme danışmanlığı ve satış pazarlama hizmeti verdiği projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyon metrekareye, satılabilir ürün değeri ise 4,5 milyar dolara ulaştı.