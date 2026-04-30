ASELSAN uluslararası müşterileriyle gelir ağını büyüttü

ASELSAN uluslararası müşterileriyle hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatını kapsayan yeni bir sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulan bu gelişme şirketin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıran bir adım olarak yorumlandı. Anlaşmaların toplam bedeli 125,1 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye merkezli teknoloji üreticisi ASELSAN uluslararası müşterilerle radar ve elektronik harp sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı satış sözleşmeleri bağladı. İlgili sözleşmelerin bugünden itibaren şirketin faaliyetlerine ve cirosuna doğrudan olumlu etki etmesi bekleniyor.



Geçmiş çeyreklerde ASELSAN ihracat rakamları

Yeni satış sözleşmesi büyüme ivmesini destekleyen son adım oldu. Şirket 2026 yılının ilk çeyreğinde ihracat alanında tarihi zirvelerini test etmişti. İlk çeyrek itibarıyla imzalanan yeni ihracat sözleşmeleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 oranında ciddi bir artış yaşayarak 629 milyon ABD doları seviyesine ulaşmıştı.

Aynı dönemde firmanın bakiye siparişleri yüzde 39 artışla 20,7 milyar ABD doları hacmine çıkıp rekor tazelemişti. Şirket sadece aylar öncesinde 16 Mart 2026 tarihinde de yüksek montanlı benzer sözleşmelere imza atmıştı. Dönemin bildirimlerinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile 111,85 milyon ABD doları değerinde ihracat sözleşmeleri bağlanmıştı.

Uzun vadeli gelir garantisi

Ayrıca yurt içi bir platform üreticisi ile 54,6 milyon ABD doları değerinde anlaşma sağlanmıştı. Teslimatları 2027 ve 2028 yıllarına yayılacak olan bu eski anlaşmalar şirketin uzun vadeli gelir garantisini oluşturmuştu. Bugün duyurulan 125,1 milyon ABD doları büyüklüğündeki güncel sözleşme ise mevcut güçlü yapıya yeni bir nakit akışı kanalı açtı.

Yatırımcılar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılan bu taze iş ilişkisini doğrudan ciro artışı çerçevesinde izledi. Bildirimde yeni müşterinin şirketin son gelir tablosundaki net satışlar içindeki payının yüzde sıfır olduğu belirtildi. Bu detay anlaşmanın tamamen yeni bir müşteri grubundan sağlandığına ve büyüme marjına yansıyacağına işaret etti.