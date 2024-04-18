Aselsan 36 milyon dolar tutarında sipariş aldığını duyurdu
Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 36 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 36 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bloomberg'in aktardığı KAP açıklamasına göre söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecek.